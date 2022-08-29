فيديو مؤثر جدا.. ابن جورج الراسي: بابا اشتقتلك قد الكون

فيما لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي يشكل صدمة للوسط الفني والجمهور، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر محادثة أجراها الفنان الراحل جورج الراسي مع طفله "جو"، وذلك قبل وفاته إثر حادث مروري مروّع وقع فجر السبت على طريق المصنع الدولية.

وظهر الصغير في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: "اشتقتلّك قدّ الكون"، ويضيف: "أنا قلبي بموت فيك".

ابن #جورج_الراسي لوالده: “اشتقتلك قد الكون انا قلبي بيموت فيك”



يتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثّر يظهر من خلاله الفنان الراحل جورج الراسي وهو يخاطب نجله جو الراسي وذلك قبل وفاته، ويسأله عما ان كان قد اشتاق اليه.



حيث ردّ جو قائلاً: “اشتقتلّك قد الكون" pic.twitter.com/4uhVVPt2mh — هنا لبنان (@thisislebnews) August 28, 2022

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وللفنان جورج الراسي ابن وحيد هو "جو" من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم. وتربطه بطفله علاقة مليئة بالحب، فقد كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وشاركه الغناء في احدى حفلاته.

"عايش كرمالك"

كما كان ينشر أكثر من صورة مع طفله الوحيد "جو" وعبّر عن حبه الكبير له، ومن بين الصورة المنشورة صورة يظهر فيها جورج وهو يحمل ابنه وكتب: "أنا عايش كرمالك".

يذكر أن جورج الراسي كان لقي مصرعه فجر السبت جراء حادث مروري في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، كما توفيت امرأة كانت برفقته في السيارة.

وتوفي الراسي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادماً من الحدود السورية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.