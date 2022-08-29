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فيديو مؤثر جدا.. ابن جورج الراسي: بابا اشتقتلك قد الكون

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جو مع والده جورج الراسي - من حسابه في انستغرام

فيديو مؤثر جدا.. ابن جورج الراسي: بابا اشتقتلك قد الكون

دبي - العربية.نت

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فيما لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي يشكل صدمة للوسط الفني والجمهور، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر محادثة أجراها الفنان الراحل جورج الراسي مع طفله "جو"، وذلك قبل وفاته إثر حادث مروري مروّع وقع فجر السبت على طريق المصنع الدولية.

وظهر الصغير في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: "اشتقتلّك قدّ الكون"، ويضيف: "أنا قلبي بموت فيك".

وللفنان جورج الراسي ابن وحيد هو "جو" من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم. وتربطه بطفله علاقة مليئة بالحب، فقد كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وشاركه الغناء في احدى حفلاته.

"عايش كرمالك"

كما كان ينشر أكثر من صورة مع طفله الوحيد "جو" وعبّر عن حبه الكبير له، ومن بين الصورة المنشورة صورة يظهر فيها جورج وهو يحمل ابنه وكتب: "أنا عايش كرمالك".

يذكر أن جورج الراسي كان لقي مصرعه فجر السبت جراء حادث مروري في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، كما توفيت امرأة كانت برفقته في السيارة.

وتوفي الراسي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادماً من الحدود السورية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

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