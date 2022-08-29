نادين الراسي: روحي عم توجعني

لا تزال الأوساط اللبنانية تحت تأثير الصدمة والحزن، إثر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير السبت الماضي.

فقد انهالت التعازي على العائلة إثر الفاجعة، وتلقت شقيقة الراحل نادين دعماً لا يوصف من زملائها.

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روحي عم توجعني

وفي إحدى التغريدات، ردت نادين على كلام الفنان اللبناني زياد برجي معزيا بأنه فقد أخاً، بأن روحها تؤلمها في إشارة منها إلى حجم الحزن الذي يغمر قلبها.

وكان زياد كتب: "اليوم فقدت أخا ما بقدر قول أكتر من هيك الله يرحمك يا جورج وتكون الجنة من نصيبك برضى أهلك عليك وأخواتك الله يصبّر قلب عيلتك وجمهورك ولحبيبتي وأختي نادين ما فيي قلك غير الله يصبرك. وجعك كوم ووجع كل العالم بفقدان جورج كوم ثاني".

حادث مروري مروّع

يذكر أن جورج الراسي كان لقي مصرعه فجر السبت جراء حادث مروري في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، كما توفيت امرأة كانت برفقته في السيارة.

اليوم فقدت أخ ما بقدر قول اكتر من هيك الله يرحمك يا جورج وتكون الجنة من نصيبك برضى أهلك عليك وأخواتك الله يصبّر قلب عيلتك وجمهورك ولحبيبتي وأختي نادين ما فيي قلك غير الله يصبرك. وجعك كوم ووجع كل العالم بفقدان جورج كوم ثاني @NadineElRassi

إنّا لله وإنّا إليه راجعون🙏🏻#جورج_الراسي — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) August 27, 2022

وتوفي الراسي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادماً من الحدود السورية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.