سميرة سعيد تدعم شيرين: انبسطت إني شفتك منطلقة وسعيدة

حالة دعم كبيرة تجدها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني، بعد الأزمة النفسية والجسدية التي تعرضت لها خلال الأشهر الأخيرة.
حيث تتلقى صاحبة "جرح تاني" العديد من الزيارات من قبل زملائها، وهذه المرة كانت الزيارة من زميلتها المغربية سميرة سعيد التي حرصت على الالتقاء بشيرين عبد الوهاب في حضور صديقهما الموزع طارق مدكور.
فقد أعلنت صاحبة "على البال" عبر حساباتها على السوشيال ميديا عن زيارتها للنجمة المصرية، وعلقت عليها قائلة "حبيبتي شيرين انبسطت بزيارتك انتي وصديقي طارق مدكور.. وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر.. دمتي لي صديقة مخلصة ومحبة".
شيرين بدورها قررت أن ترد على كلمات سميرة سعيد، حيث أعادت نشر الصور التي جمعتهما في الزيارة وعلقت عليها قائلة "انتى لو بتحبيني قيراط أنا بحبك 100 قيراط.. ومبسوطة قوي إني شوفتك امبارح.. وانتي عارفه أنا بحبك قد إيه.. والمرة اللي جاية العزومة أكل من إيدي.. ربنا يديم المحبة اللي بينا".
هذه الزيارة ليست الأولى التي تتلقاها شيرين، حيث التقت بالعديد من أصدقائها وزملائها، والملفت أن الموزع طارق مدكور الذي يرتبط مع شيرين بعلاقة صداقة منذ سنوات طويلة، كان دائما ما يتواجد في هذه اللقاءات.
والتقت شيرين بحميد الشاعري وكان بصحبتها مدكور، كما التقت بأيمن بهجت قمر وأحمد صلاح حسني قبل أيام، في ظل تحضيرها لعودة فنية قوية خلال الأيام المقبلة، من خلال تقديم عدد من الأغنيات وكذلك بطولة فيلم كوميدي من تأليف أيمن بهجت قمر.
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