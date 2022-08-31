تجربة صعبة عاشتها كندة علوش مع ولادة طفلها الثاني

كشفت الفنانة السورية كندة علوش زوجة الممثل المصري عمرو يوسف، عن إنجابها لطفلها الثاني كريم عمرو يوسف، في خبر مفاجئ للجميع، في ظل اختفاء كندة لفترة طويلة.

لكنها كشفت عن الخبر وروت كواليسا صعبة عاشتها هي وأسرتها مع طفلهم الثاني الذي ولد قبل موعده الطبيعي، حيث أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن الأمر.

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وأكدت أن كريم وصل إلى الدنيا قبل موعده الطبيعي بنحو ثلاثة أشهر، بعدما ولد في بداية الشهر السابع من الحمل، وهو ما استلزم وضعه في حضانة الأطفال لفترة طويلة.

خاصة وأنه كان صغير الحجم وكان لابد من الاطمئنان على قلبه وجهازه التنفسي وعدد آخر من التفاصيل، لتصف تلك الفترة بأنها صعبة للغاية ولكنها مرت بسلام.

وأوضحت كندة علوش أن كريم صار بصحبتهم في المنزل منذ فترة، ولكنه مازال يحتاج إلى الرعاية والمتابعة والاهتمام، ولكن الأمر المبشر هو أن وضعه الصحي في الوقت الحالي أفضل.

وأكدت كندة أن من مروا بمثل هذا الأمر لديهم معرفة بالإحساس الذي تعيشه الأسرة، ووجهت بعدها الشكر إلى عدد من الأطباء الذين تعاملوا معهم مثل الأهل، وكان لديهم اهتمام وحرص شديد من أجل متابعة حالة الطفل الجديد.

عدد كبير من نجوم الفن وزملاء الثنائي حرصوا على توجيه التهنئة إليهما وتمنوا للطفل أن يعبر الأمر بشكل تام، ويصبح في صحة جيدة، وهو ما ظهر في التعليقات التي وردت.