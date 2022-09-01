عائلة مجند أميركي قتل بأفغانستان تطالب بالدوين بتعويض هائل!

لم ينتهِ الممثل الأميركي، أليك بالدوين، من أزمة مقتل المصورة هالينا هاتشينز على يده في موقع تصوير فيلم "راست" العام الماضي، حتى وقع بمشكلة جديدة.

فقد اصطدم النجم بدعوى قضائية رفعتها ضده عائلة أحد جنود مشاة البحرية الأميركية، ممن قتلوا في أفغانستان العام الماضي، طالبته فيها بتعويض 25 مليون دولار بعد أن اتهمته بأنه عرّضها لانتقادات لاذعة عبر الإنترنت.

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صورة فجّرت غضباً

الحكاية بدأت من خلاف نشب بين بالدوين وشقيقة عريف مشاة البحرية رايلي جيه ماكولوم، الذي كان واحدا من 13 قُتلوا في تفجير انتحاري خارج مطار حامد كرزاي الدولي في أغسطس/آب 2021، وتكريماً له أرسل النجم مساعدة مالية لعائلته.

إلا أن المفاجأة كانت بعدما علّق بالدوين، على صورة شقيقة الراحل في يناير/كانو الثاني من العام الجاري، أثناء حضورها احتجاجا بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في 6 يناير 2021 قبل الذكرى السنوية الأولى لواقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً.

فاتهم النجم شقيقة الراحل بـ"المتمردة"، منتقداً مشاركتها بما اعتبرها أعمال شغب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

ونتيجة لذلك، انهالت التعليقات السلبية على السيدة، التي قامت بدورها برفع دعوى في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك.

حسنة أصبحت كابوساً

وأكدت السيدة أنها تلقت بعد 20 دقيقة فقط، رسائل معادية وعدوانية وكراهية من معجبي بالدوين، على الرغم من تأكيدها بأنها كانت في احتجاج سلمي.

يشار إلى أن الممثل الأميركي أليك بالدوين، كان أرسل شيكا بقيمة 5 آلاف دولار، لأرملة الجندي الراحل وطفلها المولود حديثا، "تكريما لجندي سقط"، وفقاً للدعوى القضائية.

وقد اعتبرت العائلة مبادرة النجم كابوساً عليها، مشددة على أنها ألحقت ضرراً كبيراً بها، خصوصا بعدما أعاد بالدوين نشر صورة السيدة "رويس" على حسابه عبر إنستغرام الذي يضم 2.4 مليون متابع مشيرا إلى تورطها في احتجاجات 6 يناير 2021.