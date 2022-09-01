ولعت بين فارس كرم وميريام فارس.. "كنت تركضي تتصوري معي"

لم تهدأ تطورات الحرب الشاملة التي بدأت بين "الفوارس" في لبنان بسبب صورة حتى الآن.
وفي جديدها أن هددت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مواطنها وزميلها الفنان فارس كرم باللجوء إلى القضاء بسبب ما اعتبرتها "إهانات" وجهها لها الأخير عبر حسابه في تويتر.
الحكاية بدأت من صورة إعلان لحفل سيضم الاثنين في "موسم جدة"، اعترض فارس كرم عليها بعض أن ظهر بحجم أصغر بالنسبة لصورة ميريام، ما اضطره للانسحاب، إلى أن قررت الشركة المنتجة تأجيل الحدث.
عبر تويتر
وعند سؤال فارس عن كلام ميريام بأن لا داعي للأزمة وأن السبب لا يستدعي ذلك، أجاب واصفاً إياها باللهجة اللبنانية بـ"النفسية المحمضة"، وفق تعبيره.
شكلك ما تحمّلت الحقيقة..— Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022
بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها
وما زاد الطين بلّة، جواب صاحبة " أنا وشوق"، على صحافي طلب منها تعليقاً عن الأزمة، فردت بأنها تفاجأت بالأمر، خصوصاً وأنها هي من رشّحت فارس كرم ليشاركها الحفل.
فرد فارس مجدداً بتغريدة عبر تويتر، جاء بين كلامه: "اللي استحوا ماتوا"، في إشارة منه إلى أن تاريخه الفني ليس بحاجة لمن يرشّحه لحفلات، مؤكداً أن الفنانة كانت تسارع لالتقاط صور معه في الماضي.
إلى أن أعلنت ميريام اللجوء إلى القضاء للرد عليه.
يذكر أن جدلاً واسعاً دار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أزمة فارس كرم وميريام فارس، وسط مطالبات الجمهور بإنهائها وعدم خروج مثل هذه الأمور إلى العلن أو عبر السوشال ميديا.
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