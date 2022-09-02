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هل ارتبطت طليقة أحمد الفيشاوي بالمطرب عمر كمال؟

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ندى كامل (أرشيفية)

هل ارتبطت طليقة أحمد الفيشاوي بالمطرب عمر كمال؟

دبي - العربية.نت

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بعد تداول أنباء عن ارتباطهما، نفت طليقة الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال.

ورداً على سؤال أحد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بعمر كمال من عدمه، أكدت سيدة الأعمال ندى كامل أنها غير مرتبطة به، وفق وسائل إعلام محلية.

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صورة تجمعه بفتاة تشبهها

يأتي ذلك بعدما تصدرت ندى كامل وعمر كمال محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد نشر الأخير صورة تجمعه بفتاة تشبهها بشكل كبير، ما أثار الشك لدى الجمهور حول ارتباطهما.

وكان عمر كمال قد أثار الجدل بشأن الأنباء التي ترددت حول ارتباطه بندى كامل.

عمر كمال (أرشيفية)
عمر كمال (أرشيفية)

فقد أشار في تصريحات صحافية إلى أنه بالفعل مرتبط، غير أنه رفض الإفصاح عن هوية حبيبته. وحين سئل عن كونها ندى كامل أم لا، رد قائلاً: "ماقدرش أقول دلوقتي".

إعلان طلاق مفاجئ

يذكر أن ندى كامل كانت أعلنت بشكل مفاجئ عن وقوع الطلاق بينها وبين الفيشاوي، دون أية مقدمات أدت إلى هذا الأمر.

وكشفت من خلال حسابها على "إنستغرام" عن وقوع الطلاق في الحادي والعشرين من ديسمبر 2021، لافتة إلى كونها ستفتقده كصديق بشدة.

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