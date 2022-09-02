هنا الزاهد تكشف حقيقة فيديو "الحمير" مع معجبيها

كشفت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، حقيقة فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل تظهر فيه، وهي تعنف أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معها خلال مرورها بالشارع، لتنهره وتوبخه وتصفه ومن معه بـ"الحمير".

وأوضحت أن الفيديو المنتشر هو من مقطع فيديو مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، حيث قام الشخص الذي صورها مع المشهد بالتقاط جانب آخر من الفيديو، ولكن عن طريق كاميرا الهاتف الجوال، حيث بدا الفيديو وكأنه حقيقي مما جعلها تظهر بمظهر سيئ وكأنّ هذا تصرفها الطبيعي.

مادة اعلانية

"كتر خيرك يا فنانة"

ونشرت الزاهد مقطعي فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، أحدهما من أحد مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والآخر تقول فيه بانفعال: "قلت مش هينفع، أنتوا حمير؟"، ليرد مصور الفيديو: "كتر خيرك يا فنانة".

وقالت: "عشان أخلص من موضوع الفيديو المنتشر.. الممثل اللي معايا في المشهد مصوره وبموبايله ومنزلة كأنّه حقيقي.. أنا مش فاهمة استفدت إيه إنّك تِطَلّع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده... ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. ويا ريت نركز (مش أي حد ينزل حاجة تتصدق)".

"بحبك"

يشار إلى أن آخر أعمال هنا الزاهد بطولتها في مسلسل "أنا وهي" بمشاركة أحمد حاتم، وأشرف عبد الباقي، ومحمد ثروت.

كما يعرض لها حاليا في دور السينما فيلم "بحبك"، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.