بعد أزمته مع ميريام فارس.. فارس كرم للطيفة: تاريخك يشرفني

بعد حرب تصريحات بينه وبين مواطنته ميريام فارس بسبب حفل فني بمشاركة لطيفة التونسية، وجه الفنان اللبناني ​فارس كرم​ رسالة للفنانة ​لطيفة التونسية​ مليئة بالتقدير والحب.

وكتب في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" مساء الجمعة :"انتِ فنانة كبيرة وانتِ حبيبة قلبي وغالية عليي وانا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني وانت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لالك".

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بدورها، ردت صاحبة "بحب في غرامك"، وكتبت :"أنا بحبك جداااااا وبحترمك جدا ربنا يوفقك فى حياتك ويحفظلك أهلك وينجحك فى شغلك ياحبيبي"، مرفقاً بإيموجي قلب أحمر.

وانا باحبك جداااااا وباحترمك جدا ربنا يوفقك فى حياتك ويحفظلك اهلك وينجحك فى شغلك ياحبيبي 🙏🙏🙏🙏❤️ https://t.co/HQx9vynpDB — Latifa Al-Tunisia (@latisol) September 2, 2022

جاءت هذة التغريدة، بعد أيام قليلة من أزمة تصريحات نارية بين فارس كرم وميريام فارس، فقد كشف صاحب "اللي بتقصر تنورة"، أن صاحبة "انا والشوق" رفضت غناء الفنانة التونسية لطيفة في حفلة مشترك لهم خلال موسم جدة.

وقال كرم: "تيّست ما بدها لطيفة بدها تشيل لطيفة وانا ما أخدت ولا عطيت..".

"نفسية محمضة"

وبدأت القصة من صورة إعلان لحفل سيضم الاثنين في "موسم جدة"، اعترض كرم عليها بعد أن ظهر بحجم أصغر من ميريام، ما اضطره للانسحاب، إلى أن قررت الشركة المنتجة تأجيل الحدث.

وعند سؤال فارس عن كلام ميريام بأن لا داعي للأزمة وأن السبب لا يستدعي ذلك، أجاب واصفاً إياها باللهجة اللبنانية بـ"النفسية المحمضة"، وفق تعبيره.

وما زاد الطين بلّة، جواب صاحبة "أنا والشوق"، على صحافي طلب منها تعليقاً عن الأزمة، فردت بأنها تفاجأت بالأمر، خصوصاً وأنها هي من رشّحت فارس كرم ليشاركها الحفل.

فرد فارس مجدداً بتغريدة عبر تويتر، جاء بين كلامه: "اللي استحوا ماتوا"، في إشارة منه إلى أن تاريخه الفني ليس بحاجة لمن يرشّحه لحفلات، مؤكداً أن الفنانة كانت تسارع في الماضي لالتقاط صور معه، قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل".

اللجوء للقضاء

بدورها، هددت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مواطنها وزميلها في الغناء الفنان فارس كرم باللجوء إلى القضاء بسبب ما اعتبرتها "إهانات" وجهها لها الأخير عبر حسابه في تويتر.

يذكر أن جدلاً واسعاً دار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أزمة فارس كرم وميريام فارس، وسط مطالبات الجمهور بإنهائها وعدم خروج مثل هذه الأمور إلى العلن أو عبر السوشيال ميديا.