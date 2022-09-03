كاظم الساهر يفضل السمراء.. ويؤكد "لا نسوى شي بلاها"

فجر "القيصر" كاظم الساهر، الذي يوصف بمعشوق النساء أحياناً، تصريحات لافتة ومثيرة للجدل، قد تزعج بعض معجباته.

ففي سؤال ضمن برنامج على قناة CBC المصرية، مساء أمس الجمعة، عما إذا كان يفضل السيدة الشقراء أم السمراء، لم يتردد في القول مباشرة "السمراء" قبل أن يعود ويشرح موقفه، خوفاً ربما من غضب المعجبات الشقراوات!

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كما كال الساهر المديح للمرأة التي لطالما تغنى بها في أعماله وموسيقاه، قائلاً "إن الرجل لا يساوي شيئاً من دونها". وأضاف "فضل كبير جداً من المرأة وجودها في حياة الرجل".

إلى ذلك، أكد أن "المرأة كل شيء في البيت سواء للأولاد أو العائلة"، قائلا "الرجل اللي ما يحتوي زوجته أو يتعالى عليها أو يسمعها كلام سيئ أو يضربها هو أكبر جبان".

صدمة لا يزال تأثيرها حاضراً

كما تحدث عن رحيل أم أولاده، مؤكداً أن وفاتها كانت صدمة لا يزال تأثيرها حاضراً في حياته وحياة الأسرة بأكملها. وأردف "الهزة التي أصبنا فيها بعد رحيل أم الأولاد لا أتمناها للأعداء ولا حتى أسوأ الناس.. كنا منفصلين لكن أي شيء يخص الأولاد كنا على اتصال وكنت مرتاحا ومطمئنا أنها مسؤولة عن كل شيء. كانت هذه الحميمية موجودة بيني وبينها"، مضيفاً أنه "لحد الآن ندخل البيت بعدنا ما مصدقين".

كان يبلغ 19 عاماً

يذكر أنه في 18 مارس الفائت، أعلن القيصر وفاة أم أولاده، وكتب عبر صفحته على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".

وتزوج كاظم واسمه الحقيقي كاظم جبار من ابنة عمه "عروبة" حين كان يبلغ 19 عاماً، لكنه انفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

يذكر أن نجم الساهر برز في التسعينيات، ومنذ ذلك الحين انطلق وانتشر بشكل واسع في العالم العربي، ولا يزال مستمراً. وقد سجلت بعض أغانيه لاسيما تلك التي يعود نصها للشاعر نزار قباني نجاحات باهرة، لا يزال الملايين من كافة الأجيال يرددونها.