نبيلة عبيد لسعد لمجرد بعد المفاجأة: رسالتك وصلت

أغنية جديدة طرحها المطرب المغربي سعد لمجرد تحمل اسم "الحلق اللي عامل قلق"، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، حملت مفاجأة غير متوقعة للفنانة المصرية نبيلة عبيد.

حيث استعان سعد لمجرد في الفيديو كليب المصور للأغنية بمقطع للفنانة المصرية من فيلم "الراقصة والطبال"، وظهرت فيه نبيلة عبيد وهي ترقص، لكن الخلفية التي ظهرت في الكليب لم تكن من الفيلم، ووضعت عوضا عنها أهرامات الجيزة.

مادة اعلانية

نبيلة عبيد ترد

نبيلة عبيد قررت أن ترد على هذا الأمر، بعد أن نشرت مقطعا من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، ووجهت رسالة إلى المطرب المغربي.

وكتبت قائلة "أغنية سعد لمجرد الجديدة "الحلق" اللي كاتبها الشاعر تامر حسين وملحنها عزيز الشافعي جميلة جدا وعاملة جو بديع".

وتابعت الفنانة الملقبة بـ "نجمة مصر الأولى" لتقول "حبيت الأغنية وطبعا سعد لمجرد باعت رسالة إعجاب وتحية في الفيديو كليب.. الأغنية تضمنت مشهدا من فيلمي الراقصة والطبال مع خلفية أهرامات مصر العظيمة".

"رسالتك وصلت يا سعد"

كذلك تابعت: "رسالتك وصلت يا سعد بشكرك عليها.. حبيت الأغنية.. بتمنالك التوفيق والنجاح دايما"، ووضعت الفنانة المصرية المقطع الذي تظهر فيه بالأغنية.

مؤلف الأغنية الشاعر المصري تامر حسين وجه الشكر لنبيلة عبيد على كلماتها بحق الأغنية، معربا عن سعادته بعد إعجابها بالأغنية التي كتبها.