على أنغام أم كلثوم وهو يدخن.. محمد رمضان يعلن عن جديده

إطلالة جديدة ومختلفة، يستعد الفنان المصري محمد رمضان لتقديمها في شهر رمضان المقبل، باتت الآن جاهزة بأكملها من أجل البدء في تصويرها.

لذلك اختار محمد رمضان أن يعلن عن الأمر مبكرا، من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه وهو منهمك في القراءة.

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حيث أعلن رمضان عن استعداده لتقديم مسلسل جديد يحمل اسم "العمدة" يعرض في شهر رمضان المقبل، ويتعاون فيه من جديد مع المخرج محمد سامي، الذي حقق بصحبته العديد من النجاحات، ويطل سامي في هذا المسلسل من خلال الإخراج وكتابة قصة العمل وكذلك المشاركة في كتابة السيناريو والحوار.

محمد رمضان ظهر في الفيديو وهو يدخن السجائر ويشرب القهوة خلال قراءة سيناريو المسلسل، الذي ظهرت حلقاته متواجدة بأكملها أمامه على الطاولة، وفي الخلفية تغني أم كلثوم، في إشارة إلى الانغماس الشديد في القراءة.

حيث اكتفى رمضان بالابتسامة فقط للكاميرا والعودة من جديد لاستكمال قراءة سيناريو المسلسل، وأكد في تعليقه على الفيديو أن الحلقات الخاصة بالمسلسل تم الانتهاء من كتابتها بالكامل.

ليختتم التعليق بجملته التي يفضلها دائما قائلا "ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه.. رمضان يجمعنا بالعمدة"، كاشفا عن كون المسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف وإخراج محمد سامي.