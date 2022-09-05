شيرين لمن يريد التعاون معها: اطلبوا يدي من طارق مدكور

تقوم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب باستعدادات خاصة من أجل العودة إلى جمهورها بمجموعة من الأغاني الجديدة، بالإضافة إلى ألبوم غنائي جديد.

ذلك الأمر الذي يشرف عليه فنيا الموزع الموسيقي طارق مدكور، ما يفسر تواجده في كافة الصور التي تنشرها شيرين مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقد حل طارق مدكور ضيفا على برنامج إذاعي مصري، وأجرت شيرين عبد الوهاب مداخلة للحديث عن علاقتها به، مؤكدة أنها تعرفه منذ أن كانت في الـ 17 من عمرها.

وقتها أخذها بصحبة محمد حماقي من أجل حضور عرض مسرحية "حزمني يا" التي شارك في بطولتها حسن حسني ومحمد هنيدي وفيفي عبده، وعرفها وقتها على أبطال المسرحية.

وأشارت شيرين إلى أن مدكور شغوف جدا بالموسيقى وكذلك بأصدقائه، كما أنه يهوى ويحب القطط بشكل كبير للغاية ويعتبرها في منزلة أصدقاءه.

وتحدثت مطربة "آه يا ليل" عن جديدها ووعدت بأن تنتهي من الألبوم الجديد قبل نهاية العام، حيث يتولى مدكور الإشراف على كافة الأمور الفنية، وهي وعدت جمهورها بأن تغني فقط وألا تتحدث عن شيء آخر.

وفيما يخص إنتاج الألبوم أكدت شيرين أنها ستتولى إنتاجه من خلال شركتها هي، بعد أن تعاملت لسنوات مع شركات مختلفة، فحان الوقت كي تتولى هي أمر نفسها، على الرغم من كونها لا تمانع أن تتعاون مع بقية الشركات في أوقات أخرى، ولكنها قالت مازحة "اللي عايزني.. اطلبوا إيدي من طارق مدكور".

وكشف طارق مدكور خلال حديثه أن هناك نظاما غذائيا موضوعا كي تفقد شيرين وزنها الزائد وتعود كما عهدها الجمهور، مشيرا إلى كونه يتابع الأمر بنفسه، وهناك من ينقل له كافة التفاصيل التي تجري في المنزل.

وتطرقت شيرين إلى أغنية "المترو" التي ينتظر أن تطرحها قريبا، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تتعجل طارق مدكور في إنهائها، خاصة وأنها ليست من ألحانه أو توزيعه، ولكنه المسؤول عن طرحها والوصول إلى أفضل صيغة خاصة بها.

وفي النهاية شددت شيرين على أن لديها الرغبة الشديدة في الغناء وهو ما عبرت عنه قائلة "جعانة غنا"، وهو ما تعد جمهورها به في الفترة المقبلة.