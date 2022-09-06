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قفزت من الطابق 11.. تفاصيل انتحار "تيك توكر" عراقية شهيرة

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التيك توكر العراقية مروة القيسي

قفزت من الطابق 11.. تفاصيل انتحار "تيك توكر" عراقية شهيرة

دبي - العربية.نت

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أقدمت الممثلة والناشطة العراقية الشهيرة على موقع "تيك توك"، مروة القيسي، على الانتحار، حيث ألقت بنفسها من الطابق الـ 11 من بناية مكونة من 17 طابقاً في أربيل بإقليم كردستان العراق، حيث فارقت الحياة على الفور.

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وقال مدير مجمع القرية اللبنانية في أربيل إن الراحلة كانت تعيش في إحدى الشقق السكنية مع شقيقتها، ولم يكن لديها أي مشاكل، وألقت بنفسها صباح أمس الاثنين من أعلى البناية، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، حسب ما نشره موقع "إي تي بالعربي".

حاولت الانتحار مرات عدة

كذلك، كشفت شرطة أربيل نتائج التحقيقات الأولية بوفاة مروة، حيث أكدت في بيان أن "الحادث حصل بعد وصولها إلى شقتها التي تسكن فيها مباشرة"، مشيرة إلى أن الراحلة سبق وأن حاولت الانتحار مرات عدة.

كما بينت مصادر، وفق شهادة أهلها، أن مروة كانت تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام.

من جانبها، ظهرت شقيقتها ملك القيسي بمقطع فيديو وهي بحالة من الصدمة والحزن، حيث نعت شقيقتها، ودعت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء.

4 ملايين متابع

يذكر أن مروة القيسي تعيش في بغداد وهي من مواليد 1989، تخرجت من كلية الفنون في العراق.

واشتهرت في السنوات الأخيرة بتأدية بعض الأدوار الفنية، فضلا عن كونها "تيك توكر" شهيرة ولها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز عددهم 4 ملايين متابع.

كما شاركت في الكثير من المسابقات والمسرحيات العراقية، بالإضافة إلى دخولها مجال التمثيل، وكان من أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل "المفتاح".

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