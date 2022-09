مشهد قبلة جورج كلوني وجوليا روبرتس.. تطلب إعادته 80 مرة!

بعدما حقق الثنائي نجاحاً كبيراً في واحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما العالمية "Ocean’s Eleven"، يجتمع جورج كلوني وجوليا روبرتس في فيلم Ticket To Paradise الذي سيتم طرحه في الصالات يوم 15 سبتمبر الحالي.

وفي حديثهما إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين كشف الممثلان الأميركيان أن قبلة واحدة بينهما في الفيلم تطلبت 80 لقطة للحصول على المناسبة لأنهما كانا يضحكان خلال أدائهما المشهد.

كما أضافا أن مشهد القبلة استغرق 6 أشهر.

يذكر أن الشركة المنتجة لـ"Ticket To Paradise" كانت أصدرت في يوليو الفائت الفيديو الترويجي الأول للفيلم.

كوميدي ورومانسي

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع اللقطات الترويجية للفيلم الذي تدور أحداثه حول زوجين منفصلين يسافران إلى بالي، لمنع ابنتهما من ارتكاب نفس الخطأ الذي يعتقدان أنهما ارتكباه قبل 25 عاماً.

ويدور "Ticket To Paradise" في إطار كوميدي ورومانسي وهو من إخراج أول باركر، مخرج فيلم Mamma Mia! Here We Go Again، وتأليف دانيال بيبسكي. كما يشارك في العمل بيلي لورد، وكايتلين ديفر، ولوكاس برافو.