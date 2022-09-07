شاهد.. حماقي يوبخ رجل أمن تطاول على معجبة بحفل الإسكندرية

اضطر الفنان المصري محمد حماقي للتوقف عن الغناء خلال حفله في الإسكندرية، مبديا انزعاجه من رجل أمن حاول منع إحدى المعجبات من الصعود إلى المسرح بطريقة عنيفة.

وخاطب صاحب "أحلى حاجة فيكي" رجل الأمن قائلا "سبها تنط هيحصل إيه يعني، ماهو حتى إنت ممكن تمنعها تنط بس ما تتطاولش عليها، الشد بالطريقة دي مش أسلوب"، مضيفاً "امنعها.. أنت ممكن توقف قدامها هي مش هتعدي بس الشد والدفع ده غلط".

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كما تابع حماقي قائلا "ماينفعش.. انتم هنا عشان تحافظو عليهم هما أنا هنا مش هيحصل لي حاجة"، الأمر الذي قوبل بتصفيق من الجمهور الحاضر، وبإشادة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول الفيديو على نطاق واسع.

وكان الفنان محمد حماقي قد أحيا حفلاً ضخماً في الإسكندرية يوم الاثنين، حيث شهد مواقف عدة كان أبرزها طلبه الغناء مع فتاة من ذوي الهمم، في لفتة إنسانية منه.

كما شهد افتتاح الحفل عروضا نارية مبهرة، على أنغام أغنية "نفسي أبقى جنبه"، ثم قدّم بعدها المزيد من أغانيه المميزة، منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "من قلبي بغني"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي".

كذلك قدّم حماقي خلال الحفل، إبراهيم حماقي، ابن شقيقه طارق للجمهور، وأوضح أن اسمه على اسم والده، وأنه لاعب في فريق الناشئين بالنادي الأهلي.