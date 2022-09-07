شاهد.. "ميّاس" اللبنانية تبهر لجنة America's Got Talent

عرض مبهر قدمته فرقة "ميّاس" اللبنانية أمس الثلاثاء في المرحلة نصف النهائية من "America’s Got Talent".

وقد وصفه الحساب الرسمي للبرنامج بـ"العرض الذي يخطف الأنفاس".

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يذكر أن التصويت كان انطلق أمس عند الساعة الثامنة مساءً بحسب التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة الأميركية، ويستمر لغاية الثامنة صباح اليوم الأربعاء.

فيما تتم عملية التصويت عبر تطبيق وموقع "America’s Got Talent"، ويستطيع المستخدم أن يصوت 10 مرات على المنصتين.

ويعني ذلك أن "ميّاس" تستطيع الحصول على 20 صوتاً من كل فرد موجود في أميركا.

"كرمالك يا لبنان"

يشار إلى أن الفرقة تصدرت المراكز الثلاثة الأولى في تويتر لبنان، وأصبح "America's Got Talent" الترند رقم 7، حيث ما تزال حملة "كرمالك يا لبنان" التي أُطلقت داخل لبنان وخارجه من أجل التصويت لـ"ميّاس" مستمرة.

وما يزال النجوم في دعم مستمر للفرقة أيضاً، إذ غرّدت إليسا قائلة: "مثل هذا العرض بأسلوب فيغاس، أداء ممتاز!! هذا بالتأكيد أفضل عمل لهذا الموسم".

بدورها كتبت كارول سماحة على تويتر: "أنتم تجعلوننا فخورين جداً! ما أروعكم".

كذلك شاركت شكران مرتجى العرض على الستوري في إنستغرام معلقة: "قدك المياس يا عمري، لبنانية عربية، فرقة قدك المياس".