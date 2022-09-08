"مياس" اللبنانية تبهر العالم مجددا.. وتتأهل لنهائيات America's Got Talent

بعدما قدمت عرضا باهراً ومميزاً في المرحلة نصف النهائية، وحازت إعجاب ملايين المشاهدين حول العالم... استطاعت فرقة "ميّاس" اللبنانية وبجدارة أن تتأهل للنهائيات ضمن برنامج "America's Got Talent".

وبعد هذا التأهل المستحق، عبّر مدير فرقة "مياس" ومؤسّسها نديم شرفان عن فرحه بهذا الإنجاز، معتبرا أن الأيام المقبلة تحمل حملاً ثقيلاً مع التدريبات التي ستجريها الفرقة للاستعداد للنهائيات.

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وكشف شرفان أن المدرب الشهير سيمون كويل قال له "إنه كان يتمنى لو أنه يتمتع بموهبته وأن العالم ليس مستعداً بعد لأشخاص مثله". ولفت شرفان إلى أن المسؤولية الآن أصبحت كبيرة جدا، وشدد على أن لا شيىء يقف بوجه اللبنانيين عندما يتحدون".

وأكد أن الفرقة ستقوم بكل ما بوسعها ولكن المهم ليس الفوز والجائزة بل ما حققته الفرقة والفخر الذي يشعر به كل فرد فيها والفخر الذي يشعر به اللبنانيون الآن.

وكانت فرقة "ميّاس" قد انتقلت إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على "البازر" الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى غير المباشرة.

وبعد العرض الثلاثاء، غرّدت فيرغارا في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول: "فخورة بكم، كان العرض لا يُصدق، أنا عاجزة تماماً عن الكلام".

وعلّق الحساب الرسمي للبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي على أداء الفرقة بالقول: "عادت فرقة مياس وسرقت قلوبنا مرة أخرى"