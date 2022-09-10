بلقيس لـ "العربية.نت": أغني لأول مرة باللهجة المصرية

حالة من الجدل أثارتها، ونشاط فني مكثف بعد حالة طويلة من السكون، حيث أعلنت عن العديد من المفاجآت بالإضافة إلي وجود الكثير من التفاصيل التي أعلنت عنها على المستوى الفني أو العائلي، بل أصبحت تفاجئ جمهورها كل يوم بالعديد من النجاحات والأنشطة، مما جعل الجمهور يتفاعل مع جرأتها في تقديم العديد من الخطوات خاصة الفنية، منها غناؤها للمرة الأولى باللهجة المصرية.. إنها المطربة اليمنية بلقيس، وهي تكشف في حوارها مع موقع "العربية.نت" على طريقتها في التوفيق بين حياتها الفنية والعائلية، ونشاطها الكبير في الفترة الحالية.

خلال الفترة الماضية صدرت لك أغنيتان باللهجة المصرية "بتدلع" و"دبلوماسي" وحققتا نجاحا كبيرا؟

سعيدة بهذا النجاح جدا، وأحاول أن أقدم أسلوبا معينا في طرح أغنياتي، حيث أصدر أغنية كل شهر لتحقق النتائج المطلوبة من الاستماع لدى الجمهور. والألبوم الجديد اسمه"حالة جديدة"، وسيتم طرحه في نوفمبر، ويتضمن أغنيتين اجتماعيتين: الأولى باسم "أمام مرايتي" وهي خليجي تحكي قصة مجتمعية مهمة جداً في كلماتها ومختلفة في توزيعها ولحنها وتصويرها، والأخرى أغنية عراقية باسم "وش ذكرك بيا"، وستخرجها المخرجة إنجي جمال، بالإضافة إلى أغنية "مزاجنجي" المصرية مع المخرج علي أبو طالب.

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"مزاجنجي" أغنية جديدة لها حالة خاصة بالنسبة لك؟

بمكن القول إن هذه الأغنية هي أغنية كل فتاة وهذا تنويه مني بذلك، الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبدالغني، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج علي أبو طالب بالقاهرة، وسط فريق عمل من المصريين، وهو ثاني تعاون يجمعني مع أبو طالب وفريق عمله بعد التعاون في كليب "الدبلوماسي".

وما الذي تقصدين بالـ"مزاجنجي".. بلقيس أم الرجل؟

الاثنان المزاج يتحكم بهما، ولكن الرجل أكثر هوائية، فاليوم يقول أحبك وفي الغد لا يجيب عليها في التلفون، والبنات هنا يتفهمن أن الرجل ليس عاطفيا ولكنه مزاجي، ولقد وصفناه بدقة في الكليب كي يشعر بالسعادة، فالرجال في العادة لا يتحدثون كثيرا والبنات يحتجن إلى الشخص الذي يعبر عن مشاعره.

ومتى سيتم طرح الكليب؟ وهل سيكون مختلفا عما قدمته من قبل؟

سيتم طرحه قريبا عندما يكون جاهزا، فهو في المراحل الأخيرة قبل العرض، وبالتأكيد سيكون مختلفا عن كل الأعمال التي قدمتها، فمنذ فترة والمخرج علي أبو طالب يحاول أن يظهر بعض المعالم المصرية السياحية بشكل مختلف، وهذا ما سنراه في كليب"مزاجنجي".

"مزاجنجي" ليس التعاون الأول بينك وبين المخرج علي أبو طالب.. فما السبب؟

هو فنان ولديه أفكار دائما خارج الصندوق، ويحب ما يقوم به بالفعل، فكل ما يقدمه من خلال تلك الكليبات التي عملنا فيها سويا ظهرت بها بشكل متميز، وأعجب الجمهور بها، كما أن المخرج جعلني أتعاون مع الكثير من الكوادر المصرية الرائعة في كافة المجالات، وأرى أنها تستحق الإشادة والتقدير، مثل دينا راغب خبيرة التجميل التي أفضلها في عمل المكياج، وهي التي وضعت لي مكياجي في الكليب، بالإضافة إلى أحمد منير مصفف الشعر الخاص بي، وحبيبة التي اختارت وصممت لي فستاني بالكليب مع المصمم رفيق زكي وغيرهم، والحقيقة مصر لديها كوادر رائعة تستحق التحية والتقدير، وعندما تجتمع كلها في فيديو كليب، بالإضافة إلى باقي فريق العمل بالكامل من الشباب الموهوبين، تشعر أن النتيجة ستكون مختلفة.

من شكل الكليب وقت التصوير أنه يغلب عليه اللون الوردي؟

المخرج علي أبو طالب هو من اختار اللون، حيث يرى أن الفتاة تحب الحياة ولونها المفضل هو الوردي، وهو ما نقدمه من خلال الكليب، ولذلك اختار هذا اللون، خاصة أن الكليب يتحدث عن الفتاة القوية التي تعيش حياة وردية فقط للرجل الذي تحبه، لكنه في النهاية هو رجل مزاجنجي.

وهل يكون لديك شغف بالتدخل في تفاصيل أي عمل؟

إطلاقا فأنا أترك من حولي وفريق العمل كل منهم يقدم وجهة نظره، ولا أفضل التدخل إطلاقا.

العديد من الأقاويل انتشرت حولك وحول الفنان كاظم الساهر، ولكن في النهاية كانت أغنية.. حدثينها عنها؟

الأغنية تم تسجيلها منذ ما يقارب 5 أو 6 سنوات، وكان شرفا كبيرا لي أن ينضم صوتي إلى صوت فنان كبير مثله في تجربة فريدة من نوعها، الأغنية اسمها "أهل العشق"، وتم طرحها منذ ما يقارب الشهر، وهي أول تعاون لي مع هذا النجم الكبير، وكان الشرف لي في الحقيقة بالعمل معه، فقد استمتعت وتعلمت منه الكثير، الأغنية طرحت لظروف معينة في الوقت الحالي، وحققت نجاحا على تيك توك في الشارع الإماراتي والخليجي.

شاركت مؤخرا في عدد من الحفلات التي حققت نجاحا غير عادي؟

بالفعل وهو ما جعلني سعيدة جدا، خاصة حفلاتي في السعودية، فقد كانت استثنائية جدا في الاستقبال الجماهيري، فالجمهور كبير ولديه الشغف والحب لحضور الحفلات الغنائية بمختلف أنواعها، خاصة حفلتي مع الفنان محمد حماقي التي حضرها 16000 شخص في الرياض، كما شاركت في حفل غنائي مؤخرا في دبي وسط حضور جماهيري كبير من جميع أنحاء الوطن العربي، وتفاعل الجمهور مع أغنياتي وتبادل معي الغناء على مدار أكثر من ساعة.

وماذا عن أعمالك القادمة؟ وهل هناك تحضير لديو جديد؟

لا توجد حتى الآن فكرة واضحة بالنسبة للدويتو، ولكني أرحب بها جدا، ومن الممكن أن أشارك مع فنانة وليس فنانا فقط، كما أستعد خلال أيام لتسجيل الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي سيعلن عنها "الفيفا" قريباً.

كيف توفقين بين حياتك الفنية والعائلية؟

بالرغم من انشغالي في الفترة الماضية بعملي، لدي قدرات خاصة على أداء أكثر من مهمة في نفس الوقت، والحقيقة أن أسرتي تساعدني في رعاية ابني تركي، وأتابعه بكاميرات مراقبة في المنزل أثناء غيابي.