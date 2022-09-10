شيرين بصحبة ابنتها على "تيك توك".. اختارت هذه الأغنية

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للظهور من جديد، ولكن هذه المرة عبر تطبيق "تيك توك" من خلال حساب ابنتها "هنا" في مفاجأة للجميع.

شيرين قدمت مع ابنتها أغنية "محصلش حاجة" للفنانة سميرة سعيد، حيث ظهرت وهي ترقص وتقدم استعراضات كوميدية على الكلمات، التي تفاعل معها الجمهور بشكل آخر.

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حيث جاءت التعليقات لتؤكد لشيرين أن ما مرت به هي تجربة وانتهت، وأن الجمهور سيقف إلى جوارها دائما في أي أزمة، حتى تعود شيرين إلى سابق عهدها.

الجمهور اعتبر أن شيرين اختارت هذه الأغنية للتعبير عن حالها في الوقت الحالي، بعد أن انفصلت عن زوجها حسام حبيب، وهو ما تعامل معه الجمهور في التعليقات.

شيرين قدمت الأغنية مرتين بصحبة ابنتها، وفي فيديو ثالث قدما معا أغنية "هوا هوا" لكنهما ظهرا وهما يغنيان الأغنية بصوتهما الطبيعي.

الفيديوهات حققت مشاهدات كبيرة في ساعات عبر التطبيق، خاصة وأن شيرين غائبة ولا تظهر كثيرا خلال الفترات الماضية، ولم يكن ظهورها سوى بسبب أزماتها الشخصية.

وعبر "فيسبوك" نشرت شيرين صورتها بصحبة ابنتها وعلقت عليها قائلة "أحلى بنت في الدنيا بنتي حبيبتي"، لتنهال عليها التعليقات من محبيها.

جمهور شيرين ينتظر جديدها، خاصة وأنها تحضر لأكثر من أغنية أبرزها "المترو"، كما أنها تحضر لألبوم غنائي جديد يشرف عليه طارق مدكور.