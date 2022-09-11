محمد رمضان يثير "دوشة".. ما علاقة الملكة إليزابيث؟

من جديد، أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بإعلانه تأجيل طرح أغنيته الجديدة "دوشة" لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

فقد تعرض الفنان المصري لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه البعض بحب الظهور، وقال آخرون إن "النمبر 1" مغرم بـ"ركوب الترند"، فيما سخر غيرهم من الإعلان.

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ركوب الترند

وكتب أحد المغردين على تويتر: "محمد رمضان أعلن الحداد.. كيف تركب الترند بدقيقة".

وقال آخر: "وإيه اللي عرف محمد رمضان أن دي ملكة إنجلترا".

كما سخر ثانٍ من رمضان بتركيب صورة له يبدو فيها كأحد الجنود الإنجليز معلقا: "محمد رمضان أجل طرح أغنية "دوشة" حدادا على روح الملكة إليزابيث.. أنا شايفوا إزاي دلوقتي".

وقالت مغردة: "محمد رمضان عرف يركب ترند إليزابيث صح وعمل دعاية لأغنيته من خلالها والكل ساعده".

وأغضب رمضان معلّقة قالت: "محمد رمضان ده من كتر ما هو إنسان مستفز مش لاقيه كلام يوصفه بجد".

- محمد رمضان أجل طرح أغنية دوشة حدادا على روح الملكة إليزابيث

- أنا شايفوا إزاي دلوقتي: pic.twitter.com/5nVuV7UYjm — Mahmoud Adel  (@iMahmoudAdel) September 10, 2022 محمد رمضان عرف يركب تريند إليزابيث صح وعمل دعاية أغنيته من خلالهاوالكل ساعده

صا يع👌 — 🦋Butterfly🦋 (@Arebel_2011) September 10, 2022

تأجيل "دوشة"

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان أعلن، مساء أمس السبت، تأجيل طرح أغنية دوشة لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

ونشر محمد رمضان على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي صورة من كليب الأغنية وعلق عليها: "تأجيل كليب دوشة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث".