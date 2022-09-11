زواج سعد لمجرد من صديقة الأزمات.. أقرب المقربين يرفض التعليق

شغل الفنان المغربي سعد لمجرّد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه خبر زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي.

فمنشور "المعلّم" عبر إنستغرام، لم يمر مرور الكرام، بل ضجّت به الأوساط الفنية إلى حد كبير، خصوصاً أن الجميع يعلم مكانة العروس في حياة لمجرّد.

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أقرب المقرّبين: لا تعليق!

أمام هذه الضجة، وبعد تداول الإشاعات حول رفض والده الفنان لهذا الزواج في الماضي، لم ترغب الفنانة المغربية نزهة الركراكي، التعليق على الأمر.

وأكدت أنها لا يمكنها الحديث عن موضوع زواج ابنها حاليا لأنها علمت بالخبر من منصات التواصل الاجتماعي، كما شددت على عدم إمكانيتها نفي المعلومة أو تأكيدها، في تصريح لموقع "هسبريس" المحلي المغربي.

ولفتت إلى أنها لطالما رغبت بزواج ابنها، وشددت عليه من أجل ذلك، قائلة: "لربما أحب أن يفاجئني"، في إشارة منها إلى خبر إعلان الزواج.

من ناحية أخرى، أكد مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، أن زواج الفنان يعدّ أمراً شخصياً، بينما يعمل هو ضمن الإطار الفني لا أكثر.

صديقة الأزمات

يشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان أعلن أمس السبت عبر حساباته في وسائل التواصل، زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي.

وتعرف العروس بأنها من أكثر الأصدقاء المقربين من الفنان، وشوهدت معه في مناسبات عديدة، كما شاركا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن اللافت بالأمر أنها كانت من أكثر الداعمين له في قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، خلال السنوات الماضية، وأول من اتصل به الفنان بعد توقيفه حتى قبل عائلته.

في حين برر لمجرد ذلك، "من الصعب أن يتصل بالعائلة، لذا فضل أن يتصل بغيثة، لأنها صاحبة خبرة في التعامل مع هذه الأمور".

وتنحدر غيثة من إحدى أعرق العائلات بمراكش، وتجمعها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة بالفنان المغربي، رغم رفض والدته الفنانة نزهة الركراكي، لهذه العلاقة في الماضي.

كما أنها سيدة أعمال تقيم في كندا، وتملك فنادق في حي كيليز الراقي.

يشار إلى أن لمجرد قرر إقامة حفل عائلي للخطوبة قبل الشروع في التجهيز لحفل الزفاف في سرية تامة، وفق ما أفادت به مصادر محلية عن الأمر.