سوري من حلب؟.. هوية صديق ندين نجيم يلهب التواصل بعد تعليق مسيء

لا تزال تداعيات الصورة الغامضة التي نشرتها الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم، عبر حسابها في إنستغرام، حيث ظهرت قابضة بيدها يد رجل مجهول، مستمرة.

فبعدما انهالت تعليقات المتابعين وسط تحذيرات عن هوية الرجل، أكدت ندين أن الأسماء المطروحة جميعها خاطئة.

مادة اعلانية

وبينما ذكر البعض اسمي نجمي سوريا قصي خولي ومعتصم النهار، شددت ندين على أنهما كأخويها ولا شيء من هذا القبيل أبداً.

انستغرام يشتعل غضباً

إلا أن الأمور لم تبق بهذه السلالة، فقد عكّر تعليق صفو الأجواء، حيث اتهمت متابعة ندين بأن هذه العلاقة ليست جديدة، بل إنها بدأت قبل طلاق نجيم من زوجها هادي الأسمر قبل سنوات، وهو ما أشعل غضباً على تويتر.

وقالت المتابعة: "على فكرة مو من فترة من وهي متزوجة من هادي وهي بتعرفه وخربت بيتها على شانه للأسف بس اللي بيبتدي غلط أكيد معروفة نهايته".

لترد عليها نادين: ".. بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي تحكي عن إنسانة متلي تعبت على حالها كان مفروض يلي باعتك يفهمك ويشرحلك انه انا قررت اترك وما طلعت ورايي وما بندم ابدأ عندي الف سبب واذا بعد بتجيبي سيرة هل الشب أو طلاقي رح اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة".

سوري من حلب؟

يشار إلى أن ندين كانت شاركت الجمهور صورة حديثة عبر حسابها الخاص، أظهرت الصورة يدها ممسكة بيد رجل غامض من دون الكشف عن هويته أو وجهه، وعلقت: "لا داعي للتعليق.. فقط انتظروا".

إلى أن أعلن الصحافي حسين برجي، ارتباط الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ برجل سوري من مدينة حلب، وكتب على صفحته الخاصة على تويتر: "نادين نسيب نجيم على علاقة عاطفية مع رجل سوري من مدينة حلب، لترد عليه نجيم، مؤكدة أنها هي صاحبة القرار، وستكشف الحقيقة في الوقت الذي تريده".

وقالت: "مش سبق القصة بس أنا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي".

فأجاب برجي مجدداً: "لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش.. بس ألف مبروك".

يذكر أنه وبعد نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين يتساءلون عن هوية الشخص الذي استطاع أن يفوز بقلب فنانتهم المفضلة بعد فترة طويلة من الانفصال.