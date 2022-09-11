"كبرنا لكننا لسنا أحصنة".. رغدة تدعم ميرفت أمين

بعد أيام من تعرض الفنانة المصرية ميرفت أمين للتنمر بسبب تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق تظهر تجاعيد وجهها وتقدمها في العمر، ردت الفنانة السورية رغدة على هذا الأمر.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة لها عن قرب تبيّن آثار الشيخوخة على وجهها، مرفقة إياها بتدوينة مؤثرة كتبت فيها: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يوماً، لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا بما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع".

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"لكل مرحلة نسقها وخصوصيتها"

كما أردفت: "نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذي نعتز بأنوثتنا، ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة".

كذلك ختمت قائلة: "كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها، فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع".

شائعات كثيرة

يذكر أن ميرفت أمين كانت علقت على التنمر الذي تعرضت له، مشيرة إلى أنها كانت في عزاء، متسائلة: "هل يجوز أن أذهب إلى العزاء وأنا أضع مساحيق التجميل؟".

فيما أكدت أنها اعتادت على الأمر بعد شائعات كثيرة طالتها في الآونة الأخير، لافتة إلى أن الأزمة تكمن في المحيطين بها وعائلتها، وبالتحديد حينما تخرج شائعة عن وفاتها، ويتعرض أصدقاؤها وأهلها للقلق عليها.