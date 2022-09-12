باسم سمرة: نيللي كريم مكنتش تعرف تقول كلمتين على بعض

كشف الفنان المصري باسم سمرة عند حديثه عن كواليس مسلسل "ذات" الذي قدمه بصحبة نيللي كريم وانتصار، وعرض قبل 9 سنوات محققا نجاحا جماهيريا كبيرا، عن تفاصيل مثيرة حول العمل.

وفي لقاء تلفزيوني عرض مساء الأحد، تحدث سمرة عن أجواء المسلسل المأخوذ عن رواية لـ"صنع الله ابراهيم"، حيث قدم هو دور البطولة بشخصية "عبد المجيد"، وظهر كما تماما أراد لها المؤلف أن تقدّم.

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فيما لعبت نيللي كريم بطلة العمل بشخصية "ذات"، في المسلسل الذي كتبته مريم نعوم، وتولى إخراجه خيري بشارة الذي استكمل مهمة كاملة أبو ذكري.

"استفادت مني ومن انتصار"

وأكد سمرة أنه كان محظوظا بالتعاون مع اثنين من كبار المخرجين في المسلسل، لافتا إلى أن نيللي كريم كانت في بداية مشوارها الفني.

كما أضاف أن كريم استفادت إلى حد كبير منه ومن الفنانة انتصار التي شاركتهما البطولة بدور والدتها في العمل.

وتابع قائلا: "نيللي كانت داخلة.. كانت فاكرانا من عالم آخر.. مكنتش مصدقة ان في كده.. واحنا كنا شغالين أنا وانتصار.. نيللي قاعدة مكنتش عارفه تقول كلمتين على بعض".

أيضاً أوضح الفنان المصري أن كريم بعد هذه التجربة صارت نجمة عظيمة، وبدأت تتطور.

لم يكن الأول!

يذكر أن مسلسل ذات، لم يكن العمل الأول في مسيرة نيللي كريم الفنية ولا في مجال الدراما، حيث قدمت قبلها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

إلا أنها اعتادت بعد مسلسل "ذات" على تقديم عمل تلفزيوني في كل موسم رمضاني.