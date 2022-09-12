بصورة وقلب.. نيللي كريم تدحض شائعات طلاقها

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعد اختفاء هشام عاشور زوج الفنانة المصرية نيللي كريم من إنستغرام، بعد مرور أول عام على ارتباطهما.

فقد ظن العديد من رواد التواصل الاجتماعي أن كريم ألغت متابعة عاشور بسبب خلافات أو ربما طلاق. غير أنه بتتبع حسابه تبين أنه قام بغلق حسابه في إنستغرام.

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في السياق ردت الفنانة على شائعات انفصالها عن زوجها بنشرها صورة تجمعهما على حسابها الشخصي في فيسبوك، مكتفية بوضع إيموجي قلب عليها.

"مش هقدم نكد في رمضان"

يذكر أن كريم كانت كشفت في وقت سابق تفاصيل مسلسلها الجديد لعام 2023، الجاري التحضير له حالياً، وتجسد فيه دوراً جديداً عليها.

وعن هذه التجربة، قالت عبر حسابها في فيسبوك: "مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل حتى نستطيع تقديم عمل مقنع، ويحترم عقل المشاهد"، مشددة على أن "المسلسل دراما مش نكد".

كما أضافت أن مدحت العدل ما زال يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، لافتة إلى أنها تصور حالياً مشاهدها من مسلسل روز وليلى مع الفنانة يسرا، والذي ستنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل.

عالزيرو مع محمد رمضان

يشار إلى أن نيللي كريم كانت أعلنت بدء تصوير فيملها الجديد "عالزيرو" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، ومن المتوقع عرضه قريباً.

و"عالزيرو" من تأليف مدحت العدل أيضاً، وإخراج محمد العدل.