جديد الحرب.. طليقة أحمد الفيشاوي ترفض اعتذار الداعية

لا تزال تداعيات حرب التصريحات التي بدأت منذ أيام، بين الداعية المصري مظهر شاهين وطليقة الممثل أحمد الفيشاوي ندى الكامل، مستمرة.

فرغم اعتذار الداعية محاولا إنهاء المشكلة، ومبرراً كلامه على أنه كان بغاية توضيح "رأي شرعي"، حول قضية المساكنة، إلا أن سيدة الأعمال رفضت مبادرة إمام مسجد عمر مكرم، تماماً.

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وأكدت بمداخلة في برنامج تلفزيوني عبر شاشة MBC، أنها تشجع على الزواج طبعا وترفض المساكنة.

كما تابعت أنها تلقّت هجوماً واضحاً من الداعية يحوي تهكماً شخصياً، وفق تعبيرها.

وشددت على ألا يحق لشاهين التعليق على مظهرها بأسلوب غير لائق.

وأعلنت رفضها اعتذاره، موضحة أنها تعرّضت للتنمّر بسبب كلامه.

تراشق حاد

يشار إلى أن التراشق كان بدأ بين الجانبين بسبب اختلاف وجهتي نظر الداعية وسيدة الأعمال حول تصريحات المطرب محمد عطية، التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر.

وقال عطية في مقابلة تلفزيونية سابقة، إن هناك 4200 ديانة على وجه الأرض، ما دفع مظهر شاهين للرد على عطية قائلاً: "الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء".

إلا أن رد مظهر استفز الكامل، فكتبت عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام": "الأرض عليها 8 مليار إنسان عايشين في فيضانات وجفاف وحرب".

ووجهت كلماتها إلى مظهر قائلة: "اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك.. مارس إنسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب".

وبينما امتنع شاهين عن الرد، معتبراً أن له أسبابه في ذلك، شنت كامل هجوماً قاسياً على الداعية.

ليعود الداعية ويعتذر منها محاولا إنهاء المشكلة دون جدوى، حيث رفضت كامل الأمر، ما ينذر بحرب تصريحات جديدة مرتقبة بين الطرفين.