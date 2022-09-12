مادلين طبر تهاجم البوركيني: إتلموا يا رجالة وبلاش بصبصة

بعد موجة الانتقادات التي طالتها بسبب مشاهدها الأخيرة في فيلم "الطريق إلى إيلات"، رأت الفنانة والإعلامية مادلين طبر أن لباس السباحة المعروف بـ"البوركيني"، "ظلم للمرأة".

ودافعت الفنانة عن إطلالاتها في الفيلم التي وصفها البعض بـ"الجريئة"، معتبرة أن تلك الانتقادات "سخيفة". ودعت الرجال إلى "عدم التلصص" على النساء، قائلة "ما تتلموا إنتو يا رجالة وماتبصوش، المشكلة في الراجل المصري مش الست المصرية"

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"تتخنق من فوق لتحت"

كما رأت أنه من غير المنطقي ارتداء لباس البروكيني في ربع مشهد يصنّف تحت بند الإغراء، وقالت: "كان لازم أنزل البحر عشان أغري البحار الإسرائيلي وأشوف الشباك، هلبس بوركيني؟ لأ طبعا".

إلى ذلك، شددت على أن لباس البحر هذا يعيق حركة المرأة، مصيفة: "أنا أعرف اللي عايزة تعوم تلبس مايوه، ممكن تلبس مايوه قطعة واحدة، لكن تتخنق بالمطاط من فوق لتحت ده ظلم".

أفضل ممثلة

يذكر أن مادلين طبر كانت حصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان همسة للفنون والآداب، عن دورها في مسلسل "ملف سري"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وجسدت فيه دور الإعلامية إلهام النجار.

ومسلسل "ملف سري" من بطولة هاني سلامة، وعائشة بن أحمد وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، نور محمود، مهند حسني، عمر زكريا، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.