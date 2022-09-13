باسم سمرة: أنا أشطر من السقا بكتير.. وكنت هقعدهم في البيت

لم تتوقف التصريحات النارية التي أطلقها الفنان المصري باسم سمرة تجاه زملائه في ظهوره الإعلامي الأخير، حيث تحدث عن زميله أحمد السقا، بعد أن تحدث قبله عن الفنانة نيللي كريم ومشاركتها معه في مسلسل "ذات".

باسم سمرة أجاب عن سؤال يتعلق بوفاته في عدد من الأفلام التي قدمها، وأبرزها فيلم "الجزيرة" ليؤكد على أن ما حدث في هذا الفيلم كان مقصودا، خاصة أنه كان من المعلوم لهم أن هناك جزءا ثانيا من الفيلم، وهو ما دفعه للتأكيد على أنه في حال شارك في الجزء الثاني من الفيلم، كان سيجبرهم على الجلوس في منازلهم، لأنه الأشطر بين المشاركين.

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وحينما سأله الإعلامي عمرو الليثي عما إذا كان أشطر من السقا، أجاب قائلا "بكتير طبعا.. أنا في حتة وهو في حتة"، لينتقل بعدها للحديث عما جرى في فيلم "إبراهيم الأبيض" الذي شارك فيه بصحبة السقا، حيث أكد أنهم قاموا بقص دوره.

وفسر ذلك الأمر بأن تواجده في الفيلم كان سيحدث قلقا خاصة أنه قدم مشهدا خطيرا للغاية وكان يقفز من الدور السابع.

كما أشار إلى كونهم حذفوا الدور الخاص بأحمد رزق، إذ فوجئ يوم الافتتاح "ولم يجد نفسه في الفيلم". واعتبر أن السقا هو من يقف خلف الأمر، مشيرا إلى كونه ذهب لسؤاله بالفعل، ولكن السقا أكد له أنه ليس مخرج الفيلم وغير مسؤول عما جرى.

وطُلب من باسم سمرة تقديم رسالة إلى زميله أحمد السقا فقال ضاحكا "تحياتي.. إزيك يا حبيبي"، ليشدد على كونه ليس حزينا فهم من خسروا تواجده وليس العكس.

وكشف سمرة عن كونه ذهب لسؤال مخرج فيلم "إبراهيم الأبيض" عما جرى، فكان رد المخرج مروان حامد عليه هو "الجرافيك مظبطش"، وهو ما تسبب في حذف المشهد الخاص به من الفيلم.

حديث باسم سمرة دفع المخرج والمؤلف محمد دياب للتعليق، خاصة أنه مؤلف فيلم "الجزيرة"، لذلك اختار دياب أن يرد عبر حسابه على "فيسبوك"، ليؤكد على أن أحمد السقا لم يتدخل في السيناريو نهائيا، خاصة أن مخرج الفيلم شريف عرفة ليس لديه نجوم يفرضون رأيهم على العمل.

وأوضح دياب أن شخصية "حسن" التي قدمها باسم سمرة في الفيلم، شخصية حقيقية وماتت في الواقع، لذلك اختار هو أن يجعلها تموت في أحداث العمل، وكشف دياب عن كونه يتفق مع باسم سمرة على أنه موهوب وناجح ويستحق مكانة أكبر.