شاهد.. مرة جديدة "مياس" تبهر العالم بنهائيات America's Got Talent

مرة جديدة، أبهرت فرقة "مياس" اللبنانية، اللبنانيين والعالم ولجنة التحكيم، فجر اليوم الأربعاء بعرضها الساحر ضمن نهائيات مسابقة "America's got talent" بعد أسبوع من العمل المتواصل.

وتتنافس "مياس" مع 10 فرق تتنوع بين أميركية وعالمية في نهائيات المسابقة، وقدمت عرضاً مباشراً على المسرح فجر الأربعاء إلى جانب الفرق الأخرى، على أن تصدر النتائج فجر الخميس.

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فبعد عروضها الباهرة المتتالية، أطلت على جمهورها العالمي واللبناني باللون الأبيض محاولة توزيع رسائل الأمل والفرح والسلام والمحبة. وأظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها. وحصد العرض إعجاب لجنة التحكيم التي لم تتردد في التعبير عن فرحها ودهشتها بما رأت.

وانتقلت فرقة "ميّاس" إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، الأسبوع الماضي، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وانطلقت حملة دعم لبنانية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "كرمالك يا لبنان".