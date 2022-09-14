شاهد.. مرة جديدة "مياس" تبهر العالم بنهائيات America's Got Talent
أظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص
مرة جديدة، أبهرت فرقة "مياس" اللبنانية، اللبنانيين والعالم ولجنة التحكيم، فجر اليوم الأربعاء بعرضها الساحر ضمن نهائيات مسابقة "America's got talent" بعد أسبوع من العمل المتواصل.
وتتنافس "مياس" مع 10 فرق تتنوع بين أميركية وعالمية في نهائيات المسابقة، وقدمت عرضاً مباشراً على المسرح فجر الأربعاء إلى جانب الفرق الأخرى، على أن تصدر النتائج فجر الخميس.
#Mayyas this night#مياس الليلية— Roger Edde روجيه إدّه (@EddeRoger) September 14, 2022
Magic magnificence https://t.co/uC33V2tqV6
فبعد عروضها الباهرة المتتالية، أطلت على جمهورها العالمي واللبناني باللون الأبيض محاولة توزيع رسائل الأمل والفرح والسلام والمحبة. وأظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها. وحصد العرض إعجاب لجنة التحكيم التي لم تتردد في التعبير عن فرحها ودهشتها بما رأت.
وانتقلت فرقة "ميّاس" إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، الأسبوع الماضي، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وانطلقت حملة دعم لبنانية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "كرمالك يا لبنان".
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