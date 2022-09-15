شاكيرا تصرخ وبيكيه يرد.. صور لشجار عنيف وسط الماء

وسط البحر وبين الأولاد، وعلى متن يخت خاص، هناك من تلصص والتقط صوراً أظهرت شجاراً حاداً بين المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه قبل وقوع انفصالهما في حزيران/يونيو.
وكالنار في الهشيم، انتشرت صور الثنائي وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنها أظهرت بيكيه وهو يتشاجر بشكل عنيف مع النجمة العالمية أمام أطفالهما.
في حين ظهرت شاكيرا تصرخ بانفعال كبير في وجه اللاعب.
الخيانة؟!
كما ظهر الأطفال بينهما صامتين، وسط تكهّنات بأن السبب الحقيقي وراء الشجار العنيف الذي حدث بينهما قبل الانفصال بالرغم من تواجدهما في رحلة عائلية هو "الخيانة".
وبينما لم تكشف رسميا تفاصيل المشكلة، إلا أن هذه الصور أعادت للأذهان ظهور بيكيه الأخير مع صديقته الجديدة كلارا شيا وقبلته لها، مع أقاويل عن أن هذه العلاقة هي سبب الانفصال.
Capturaron a Shakira y pique en plena discusión (aparantemente) se vienen letras más intensas? .... 😱 pic.twitter.com/vEghX0SyOe— Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) September 1, 2021
قد تفضح المستور!
يذكر أن الثنائي كان أعلن في يونيو الماضي (2022) نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، مثمرة عن طفلين، ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا (7 سنوات).
ودخل الاثنان بجدل واسع إذ أن المغنية ترغب باصطحاب أطفالها معها للعيش بالولايات المتحدة، فيما يرفض بيكه الأمر تماما.
وأمام احتمال خسارة شاكيرا للمعركة القضائية، قد تقلب المغنية الطاولة بأن تفضح خيانات شريكها السابق، للفوز بعدها بحضانة طفليهما.
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