"وعد إبليس".. بطولة سعودية أميركية مصرية عبر "شاهد VIP"

رجل أعمال شاب ناجح تصاب زوجته بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد يقنعه بقدرته على شفاء زوجته، مقابل توقيع عقد مع إبليس ببيع روحه إليه بعد موته، لكن الاتفاق سرعان ما يتغير.

تلك قصة مسلسل "وعد إبليس" الذي أعلنت عنه "استوديوهات MBC" وهو من أعمال شاهد الأصلية، حيث يعد العمل أضخم إنتاج لمنصة عربية، وينطلق عرضه الجمعة على أن يقسم لعدة أجزاء.

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المسلسل يشارك في بطولته عمرو يوسف والنجمة الأميركية بولا باتن والنجم السعودي يعقوب الفرحان، وإلى جوار هؤلاء يشارك فتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد والراحلة مها أبو عوف وضيفة الشرف نيللي كريم، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

شارك في كتابة العمل الثنائي البريطاني توني جوردان وإنجي لومان فيلد، وريتشارد بلامي، والشيخة سهى آل خليفة ورضوى شاهين، فيما يتولى الإخراج البريطاني كولن تيج الفائز بجائزة "إيمي" والمرشح لجائزة "بافتا"، وترك بصمته على أعمال عربية وعالمية.

تنفيذ المشاهد الخطرة والأكشن الذي يحتوي عليه المسلسل، قام بتنفيذه فريق عالمي متخصص شارك في أعمال هوليودية كبيرة من بينها "Mission Impossible" بقيادة كالويان فودينيكاروف.

المسلسل يشهد تصاعدا كبيرا للأحداث حينما ينكث إبليس بوعده، ليتحول "إبراهيم" رجل الأعمال الذي يقدم عمرو يوسف دوره، إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة، ليبدأ الجميع في التساؤل عن قدرة إبراهيم على تخليص روحه التي تسلل إليها الظلام، ومن هي الفتاة الأمريكية التي ستساعده في ذلك.