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زواج أنجيلينا جولي من ممثل عربي يتصدر محركات البحث!

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انجلينا جولي
النجمة العالمية أنجيلينا جولي

زواج أنجيلينا جولي من ممثل عربي يتصدر محركات البحث!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خلال الساعات الماضية، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر زواج نجمة هوليوود أنجلينا جولي من الممثل السوري الشاب سليمان رزق.

كما تصدر هاشتاغ #زواج_سليمان_رزق_و#أنجيلينا_جولي محركات البحث.

ضجة لا أساس لصحتها

ورغم كل هذه الضجة المجهولة المصدر، إلا أن هذا الخبر خاطئ جملا وتفصيلا.

أنجيلينا جولي وسليمان رزق
أنجيلينا جولي وسليمان رزق

وكان سليمان رزق أحدث ضجة كبيرة بعد أن كشف أنه يريد الزواج من أنجلينا جولي.

وشدد الشاب العشريني أنه لا يمزح في طلبه الذي تقدم به عبر حسابه في فيسبوك قبل أشهر.

كما انتقد الفنان الضجة، مؤكدا أن هناك أمورا فنية أهم من هذه النقاط وعلى الجميع العمل لتسليط الضوء عليها.

يشار إلى أن سليمان رزق هو ابن المخرج السوري يوسف رزق من زوجته السابقة الفنانة السورية أمانة والي.

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