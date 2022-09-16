عن علاقته بجيجي حديد.. ليوناردو دي كابريو يريد الاستقرار

بعدما أشارت وسائل إعلام كثيرة إلى أن العلاقة بين الممثل ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد جدية، حيث انتشرت صور للثنائي أثناء حفل أقيم في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي، أعلن النجم العالمي جديداً.

فقد أخبر بطل "التايتانيك" زملاءه بأنه لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية مع جيجي حديد "مشهدا"، في إشارة إلى عدم رغبته بأن يكونا تحت الأضواء وفي مرمى كلام الناس.

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مستعد للاستقرار

كما شدد النجم العالمي على أنه اتخذ قرارا بالهدوء بالنسبة لهذه العلاقة، وأن تأخذ الأمور بينهما وقتها الكافي.

ورغم ذلك أكد أثناء حديثه أنه بات مستعدا للاستقرار على ما يبدو، وفقا لما نقله عنه مصدر مطلع.

وأضاف أنه لطالما أراد مقابلة شخص لديه وجهات نظر مماثلة له في الحياة، مؤكداً أنه يشعر أن جيجي ناضجة بالنسبة لسنها.

ومضى المصدر بأنه ليوناردو يشعر أن حديد "صيد حقيقي" ويريد أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدي الرومانسية.

سخرية من تاريخ حافل

يذكر أن ممثل هوليوود كان انفصل مؤخرا عن صديقته كاميلا موروني بعد أن بلغت 25 عاما.

ولطالما تعرض النجم المعروف للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.

في حين تجاهلت حديد الأخبار التي تؤكد ارتباطها الجديد.