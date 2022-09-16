لن تصدق كيف أصبحت.. صور لممثلة أميركية شهيرة تثير صدمة

بدت نجمة التسعينيات الأميركية، بريدجيت فوندا، مختلفة تماماً ولا يمكن التعرف عليها عندما شوهدت في نزهة نادرة قامت بها في لوس أنجلوس بكاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي.

فقد شوهدت نجمة هوليوود السابقة، والبالغة من العمر 58 عاماً، والتي تقاعدت من التمثيل في عام 2002، لأول مرة منذ 12 عاماً في يناير، والآن، حيث تم تصويرها مرة أخرى وهي ترتدي تقريباً نفس الملابس.

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وفي خروج دراماتيكي عن صورتها الفاتنة التي كانت ذات يوم، ارتدت فوندا بنطالاً داكناً وقميصاً مخططاً بالأبيض والأسود برقبة على شكل V أثناء تسوقها في متجر مستلزمات تنسيق الحدائق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كذلك انتعلت حذاء رياضياً رمادياً وحقيبة على الكتف، من دون وضع أي مساحيق تجميل، فيما ربطت شعرها الرمادي إلى الخلف، حيث بدت مختلفة تماماً عن أيامها في هوليوود.



عندما ظهرت في يناير الماضي بريدجيت فوندا الآن

آخر ظهور علني

وكانت نجمة مسلسلات '' It would Happen to You '' و 'Frankenstein Unbound. قد ظهرت آخر مرة علناً في يناير الماضي، عندما كانت ترتدي نفس القميص والسروال برفقة وزوجها.

قبل ذلك، التقطت آخر صورة لها في عام 2009 قبل أكثر من عقد من الزمان، أثناء حضور العرض الأول لفيلم Inglorious Bastards للمخرج كوينتين تارانتينو.

اعتزلت التمثيل

يشار إلى أن فوندا خرجت من دائرة الضوء حتى تتمكن من التركيز على تربية ابنها كما قيل حينها، وكانت العائلة تعيش في مزرعة في سانتا باربرا.

والنجمة تنحدر من سلسلة طويلة من الممثلين المشهورين فجدها هو نجم السينما الشهير هنري فوندا، ووالدها الممثل بيتر فوندا، وخالتها هي الأيقونة المعروفة جين فوندا، وبدأت التمثيل في سن الرابعة في عام 1969 بفيلم Easy Rider.

وتركت بصمتها في عالم التمثيل طوال الثمانينيات والتسعينيات بعد أن حصلت على أدوار رئيسية في عدد من شباك التذاكر.

فيما اشتهرت ببطولة الرواية المليئة بالخوف بدور أليسون "ألي" جونز في فيلم الإثارة الكلاسيكي عام 1992 "أنثى بيضاء واحدة".

وفي نفس العام ظهرت إلى جانب مات ديليون في الكوميديا الرومانسية التي أخرجها كاميرون كرو.