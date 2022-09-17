شبيهة شيرين تصدم محبيها.. وصور لشقيقة نيمار توضح اللغط!

خلال الساعات الماضية غزت مواقع التواصل الاجتماعي صور، وفيديوهات، قيل إنها لشقيقة لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير نيمار، حيث شبهها محبو الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بها.

غير أن آخرين شككوا في صور الشابة البرازيلية، لافتين إلى أنها خضعت لـ"فوتوشوب"، وبالتالي فإن ملامحها ليست حقيقية، فيما أكد البعض الآخر أن هناك تقنيات أخرى تقرّب الملامح بشكل كبير.

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إلا أن مجرد بحث بسيط عن صور شقيقة نجم الكرة الشهير رافايالا سانوس، يؤكد أنها بعيدة الشبه عن الفنانة المصرية!

أزمة جديدة

على صعيد آخر، تعرضت شيرين لأزمة جديدة قد تمنع صدور ألبومها الأحدث، بعدما شهدت وسائل التواصل مساء أمس الجمعة تسريب نسخة أولى من تسجيل أغنيتين كان من المقرر إدراجهما في الألبوم، وفق مواقع مختصة بأخبار المشاهير.

فقد فوجئت بتسريب أغنية "ماضينا" وبعدها أغنية "واتأخر عتابنا"، فيما بدا واضحاً أن التسريب تم من داخل دائرة معارفها الصغيرة، التي كانت محيطة بها وقت التدريب، حيث ظهر صوتها بجودة ضعيفة بعكس تسجيلات الأستديو.

لكن الفنانة التي تعرضت مؤخراً لكم من المشاكل الشخصية لاسيما مع طليقها، حسام حبيب، لم تتمكن حتى الآن من كشف مصدر التسريب، ولم تكشف عن موقفها من الأزمة!