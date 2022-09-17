عائلة عادل إمام غاضبة.. هل أصيب الزعيم بالزهايمر؟

شغل الفنان المصري، عادل إمام، بال محبيه خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن إصابته بالزهايمر.

ووسط الضجة، طمأن المنتج عصام إمام شقيق الفنان، الناس بأن "الزعيم" بخير، معبراً غضبه من كثرة الشائعات التي انتشرت في الأونة الأخيرة.

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وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على شاشة MBC، أن العائلة مستغربة من تداول هذه الأخبار الخاطئة.

وشدد على أن أي معلومات خاصة حول صحة الفنان أو عن جديده أي أمور أخرى تعلنها العائلة حصراً، ولا يحق لأحد التحدث عنها، وذلك في إشارة منه إلى كلام الإعلامي محمد الباز، الذي قال إن عادل إمام لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، وأن مقربين أكدوا أنه بات يعاني من بعض أعراض "الزهايمر".

عودة قريبة؟!

يذكر أن المنتج عصام إمام كان أعلن قبل فترة، عن عودة قريبة للفنان عادل إمام، وذلك بعدما غاب الزعيم عن الموسم الرمضاني الماضي.

وكانت آخر إطلالاته مسلسل "فلانتينو"، حيث شاركه بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز.