مذيع مصري يفجر مفاجأة: عادل إمام مصاب بألزهايمر

فجر المذيع المصري محمد الباز، ليل الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، لافتا إلى أن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا.

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"الواد وأبوه"

وطالب عائلة الزعيم بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل، مشيرا إلى أن أسرته تصر على أن هناك عملاً قريباً يظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمعه من نجله محمد إمام واسمه "الواد وأبوه".

ووجه رسالة لعائلة الزعيم، قائلًا: "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهوره يعرف حالته الصحية".

"أعراض ألزهايمر"

وكشف عن أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام، "أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر، مضيفا "يجب أن نحترم تجربته وسنه، لا نكلف عادل إمام بما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم، وإنما ملك الجمهور".

شقيقه يطمئن

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري الكبير قد أعلن أن الزعيم يتمتع بصحة جيّدة ويمارس حياته بصورة طبيعية جداً.

جاءت تصريحات شقيق الفنان الكبير بعدما قال الناقد الفني طارق الشناوي،"مستحيل نشوف الزعيم عادل إمام في عمل جديد".