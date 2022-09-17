من فرقة مياس لسياسيي لبنان: سنقلب الطاولات على رؤوسكم

بعدما خطفت قلوب اللبنانييين لأسابيع، وأهدتهم فوزها بالمركز الأول ضمن برنامج "أميركا غات تالنت" وجهت فرقة مياس انتقادات لاذعة إلى السياسيين في البلاد الغارق بأسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود.
فقد ندّد نديم شرفان، مؤسّس الفرقة ومُصمّم رقصاتها، بالطبقة السياسيّة، داعيًا منذ لحظة وصوله إلى بيروت الجمعة إلى قيام "ثورة" في لبنان.
Is it just us or are @mayyasofficial just glowing?! #AGT pic.twitter.com/JNrBA6W0Rr— America’s Got Talent (@AGT) September 15, 2022
على رؤوس السياسيّين
وقال شرفان عند وصوله إلى مطار بيروت أمس "نحنا لسنا في حاجة إليكم، فلقد استطعنا رفع اسم لبنان من دونكم"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس السبت.
كما شدد على وجوب أن يتحرر المواطنون "ويُحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسًا على عقب والطاولات على رؤوس جميع السياسيّين".
إلى ذلك، أضاف متوجّهًا إلى السياسيّين "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".
يشار إلى أن العشرات من أقارب الراقصات، في الفرقة كانوا استقبلوهن أمس بالورود في مطار بيروت، بعد أن تسمّر آلاف اللبنانيّين أمام شاشات التلفزيون لمتابعة وصول الفرقة التي شكّلت مصدر فخر لهم في وقتٍ تعصف ببلادهم أزمة اقتصاديّة وسياسيّة غير مسبوقة.
إذ شكّل انتصار تلك الفرقة لحظة نادرة من الوحدة في لبنان الذي يُعاني أسوأ أزماته منذ تأسيسه.
وبلغت قيمة الجائزة التي فازت بها "ميّاس" مليون دولار بعد حصدها المركز الأوّل في نهائيّات "أميركا غات تالنت" فضلًا عن فرصة أتيحت لها لتقديم عرض في لاس فيغاس.
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