"غير مرحب بك".. حملة لمنع حفل محمد رمضان في الإسكندرية

دشن ناشطون حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمنع إقامة حفل غنائي للفنان محمد رمضان في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.
وانتشرت الدعوات تحت عنوان "غير مرحب بك"، بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفلاً غنائياً كبيراً بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر".
فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.
هجوم على فنانين كبار
يذكر أن محمد رمضان كان نال انتقادات بسبب هجومه على فنانين كبار مثل فريد شوقي وإسماعيل ياسين وسميرة عبد العزيز.
فيما ردت عائلة الفنان الراحل فريد شوقي على رمضان بعد تصريحات قارن فيها بين مسيرته ومسيرة شوقي، فضلاً عن انتقاده للأخير في فيلم "حميدو".
وتعرض رمضان أيضاً لانتقادات بعد حديثه في أحد البرامج عن أفلام إسماعيل ياسين، كما انتقد تصريحات لسميرة عبد العزيز نفت فيها موافقتها على قيامها بدور والدته في أحد الأعمال الفنية.
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