سماح أنور ترد على منتقدي كلامها حول الماء: أبقى مجنونة

خلال الأيام الماضية، ضج الرأي العام المصري بتصريحات غريبة للفنانة سماح أنور بعد حديثها عن عدم شربها الماء لمدة 17 سنة، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهور وبعض الأطباء على السواء.

إلا أنها عادت وأوضحت في مقابلة مع برنامج "كلام الناس" على "MBC مصر" أنها لم تطلب من الناس عدم الشرب الماء، معتبرة أنها ستكون مجنونة لو فعلت ذلك.

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وأعادت نشر جانب من حوارها عبر حسابها في إنستغرام، مساء أمس الاثنين، معلقة برسالة صوتية: "أنا ما بشتغلش في حاجة تخص المية ولا الطب، ولا في حاجة تخلي كلامي مؤثر لهذه الدرجة علمياً".

"كلام مجانين"

كما أضافت أنها تحدثت عن تجربتها الشخصية، موضحة أنها أكدت في الحوار أن كلام الأطباء صحيح.

وأردفت أنها أوضحت ذلك في حديثها، قائلة :"محدش يعمل باللي بقوله، وإن ده شيء يخصني ونفع معايا، ولو قلت للناس أوعوا تشربوا مية يبقى كلام مجانين وأنا أبقى ست مجنونة".

كذلك طالبت متابعيها بإعادة نشر هذا المقطع للرد على الانتقادات التي وجهت لها، قائلة: "لو لقيتوا أي حد بيقول عكس الحقيقة يا ريت تشيروا الفيديو عشان الناس اللي بتهري على الفاضي، وياريت في حاجة حقيقية".

"جسمي بيضايق وبطني توجعني"

يذكر أن سماح أنور كانت كشفت خلال برنامج "كلام الناس" الأسبوع الفائت، أنها لا تشرب المياه لاحتوائها على لون ورائحة. وقالت: "لما باخد بق مية جسمي بيضايق وبطني توجعني".

كما أشارت إلى أن نظامها الغذائي قد يعترض عليه الكثير من الأطباء، مؤكدة أنها لم تشرب المياه منذ 17 سنة.

غير أنها بررت قائلة إنه ليس من الضروري شرب المياه بشكل مباشر، لافتة إلى أنها تأخذ الكثير من الماء عبر الفواكه والخضراوات والمشروبات الغازية والنسكافيه والقهوة.