وفاء عامر عن المشهد الجريء مع محمد رمضان: "إزاي تسرب؟"

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، تفاصيل المشهد المسرب بينها وبين الفنان محمد رمضان من مسلسل "نسر الصعيد"، والذي أذيع خلال دراما رمضان قبل 3 سنوات، متسائلة كيف تسرب؟.

هل ندمت؟

فعند سؤال المذيع المصري عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس"، عامر إن ندمت على المشهد الجريء هذا مع رمضان والذي تم حذفه إلا أنه تسرب، ردت قائلة "أنا أقدر أقول لأ بقوة وبعنف لو حاجة ضد اللي مؤمنة بيه دلوقتي، بقالي 15 سنة أدواري أساسا متغيرة، أنا معرفش المشهد ده إزاي تسرب، المشهد ضد رمضان كمان وضدي، جايز مفهمتش الكلمة اللي اتقالت ومحبش يتروج ليها تاني لإنها ذات معنى ومغزى بايخ".

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شائعة طلاقها

في سياق آخر، تحدثت وفاء عن قضية طلاقها، مؤكدة أن فنانة وراء تلك الشائعة. وقالت "كنت أظن أنها صديقة، ولا أعرف سبب إطلاقها لهذه الشائعة".

كما كشفت أنها تذهب إلى طبيب نفسي حتى الآن، قائلة: "بعد كل عمل فني أتعرض لهزات نفسية وأكون في حاجة للذهاب إلى طبيبة نفسية".

بكاء على الهواء

ثم دخلت في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن تفاصيل وفاة شقيقتها الأصغر منها، مؤكدة أنه كان يوما صعبا جدا.

يشار إلى أن وفاء عامر من مواليد الإسكندرية في مصر، وكثيرا ما لاحقتها الشائعات منذ دخولها عالم السينما، خاصة بعد مشاركتها في أدوار جريئة.