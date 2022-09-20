هكذا رد محمد رمضان على إلغاء حفله الغنائي بالإسكندرية

بعد انتشار أنباء عن إلغاء حفله الغنائي في محافظة الإسكندرية بمصر، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره أماكن حجز الحفل، في أول تعليق له على الموضوع.

أماكن حجز الحفل

وعبر خاصية القصص المصورة على Instagram، نشر رمضان بوستر بمناطق حجز التذاكر، مؤكدًا إقامة الحفل في موعده.

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أتى ذلك، بعد أن تداولت صفحات خاصة بمحافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل، أنباء عن إلغاء حفل الفنان المصري المقرر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد حملة أطلقها عدد من أهالي المنطقة ضده تحت عنوان "غير مرحب بك في الإسكندرية".

تشويه دعاية الحفل

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمنع إقامة حفل رمضان في تلك المدينة المطلة على البحر المتوسط، مع صور دعاية حفل الفنان المصري وعليها علامة X باللون الأحمر تعبيراً عن رفضه.

كما أكدت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية أنه تم إلغاء الحفل على الرغم من عدم إصدار أي إعلان رسمي.

بالنيابة عن كل الاسكندرانية

مش عايزين

محمد رمضان

يغنى في اسكندرية 👌 pic.twitter.com/ldwklMfz4m — مًلَکْ مًصّر (@MalkMaesr) September 17, 2022

ترحيب بإلغاء الحفل

فيما علق بعض مستخدمي "توتير" على تلك الدعوات مرحبين بإلغاء الحفلة (التي لم تلغ أصلا)، ومتهمين رمضان بنشر العنف من خلال أعماله الفنية.

بينما دافع آخرون عن المغني والممثل الشاب، مؤكدين أن أعماله لا تشجع على الإطلاق على العنف، بل تنتقدها بشكل غير مباشر.

يذكر أن رمضان تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال عام 2023. كما يواصل تصوير فيلم "على الزيرو" من بطولة نيللي كريم، والطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.