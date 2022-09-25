أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجدداً.. بصور لشابة على البحر

لا ينفك الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، يفاجئ جمهوره ويثير الجدل.

وفي جديده نشر ابن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، صوراً لشابة في البحر، على حسابه الرسمي في إنستغرام.

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كما علق قائلاً: "ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية بحر صغيرة".

يذكر أن الفيشاوي اعتاد إثارة الجدل في الكثير من الأحيان خاصة خلال ارتباطه بزوجته السابقة ندى كامل، وذلك بسبب تصرفاتهما "الرومانسية" أمام عدسات الكاميرا في المناسبات الفنية والمهرجانات.

والعام الماضي أعلنت كامل بشكل مفاجئ عن وقوع الطلاق بينها وبين الفيشاوي، دون أية مقدمات أدت إلى هذا الأمر.

كذلك كشفت من خلال حسابها على إنستغرام عن وقوع الطلاق في الحادي والعشرين من ديسمبر 2021، لافتة إلى كونها ستفتقده كصديق بشدة.