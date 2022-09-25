أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجدداً.. بصور لشابة على البحر

لا ينفك الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، يفاجئ جمهوره ويثير الجدل.
وفي جديده نشر ابن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، صوراً لشابة في البحر، على حسابه الرسمي في إنستغرام.
مادة اعلانية
كما علق قائلاً: "ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية بحر صغيرة".
يذكر أن الفيشاوي اعتاد إثارة الجدل في الكثير من الأحيان خاصة خلال ارتباطه بزوجته السابقة ندى كامل، وذلك بسبب تصرفاتهما "الرومانسية" أمام عدسات الكاميرا في المناسبات الفنية والمهرجانات.
والعام الماضي أعلنت كامل بشكل مفاجئ عن وقوع الطلاق بينها وبين الفيشاوي، دون أية مقدمات أدت إلى هذا الأمر.
كذلك كشفت من خلال حسابها على إنستغرام عن وقوع الطلاق في الحادي والعشرين من ديسمبر 2021، لافتة إلى كونها ستفتقده كصديق بشدة.
اقرأ أيضاً
-
"متنمرة ونرجسية".. تصريحات مزلزلة لمساعدي ميغان ماركلمرة جديدة استقطب دوق ودوقة ساسكس الأضواء. فقد فجرت إحدى مساعدات الأمير هاري وزوجته ميغان قنبلة.وبحسب كتاب جديد عنوانه "الحاشية: القوة الخفية وراء ... الأخيرة
-
لأول مرة.. عادل إمام يخرج عن صمته بشأن شائعة إصابته بالزهايمرفي تسجيل صوتي من ثوان معدودة نسب للزعيم ثقافة وفن
-
امرأة فاشية متطرفة قد تحكم دولة أوروبية وتطرد آلاف اللاجئينلاجئون بعشرات الآلاف، معظمهم من دول عربية، مهددون بالطرد غير الرحيم فيما لو صح ما تؤكده كل الاستطلاعات، وهو أن الفوز بالمنصب الأول في إيطاليا التي ... الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية