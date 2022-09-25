الحبس سنة للفنان مصطفى هريدي.. ومحاميه "لم يكن في وعيه"

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر اليوم الأحد، الفنان مصطفى هريدي بالحبس سنة وكفالة ألفين جنيه وتعويض مدني 5 آلاف جنيه، بتهمة إصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته.
واستمعت النيابة العامة لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة "ملاكي"، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.
لم يحضر الجلسة
وكانت النيابة قررت سابقا إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، لكنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فيما حضر دفاعه محامي نقابة المهن التمثيلية.
ودفع أمام القاضي بخلو الأوراق من ثمة دليل فني سوى أقوال الضحايا الـ4 الذين قالوا إن الفنان كان يسير بسرعة جنونية، موضحًا أن الرادار على الطريق لم يرصد أي مخالفة لسيارة المتهم.
"لم يكن في وعيه"
كما أضاف: "موكلي لم تكن حالته الصحية تسمح بسؤاله عن تفاصيل الحادث، إذ كان في غير وعيه وتعرض للإصابة هو الآخر".
وقدم محامي الفنان الشاب للمحكمة حافظة مستندات رسمّية، قال إنها تثبت أن موكله لا يزال يتلقى العلاج من الإصابات التي لحقت به جراء حادث اصطدام سيارته بسيارة الطلاب الـ4.
فيما طالب في ختام مرافعته بإعادة الدعوى للنيابة، لبيان عما إذا كان حالة هريدي تسمح بسؤاله بعد الحادث من عدمه.
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