إشارة جديدة على إنستغرام.. هل عاد أبوهشيمة لياسمين صبري؟

بعد أشهر وجيزة على انفصالهما، عادت الفنانة ياسمين صبري لمتابعة طليقها أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، كما بادلها رجل الأعمال المعروف نفس الخطوة، ما فتح باب التساؤلات حول عودة الثنائي من جديد لبعضهما.

وكان الثنائي المعروف قد انفصل مؤخراً في هدوء في مايو من العام الجاري

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احترام متبادل

وقال أبو هشيمة خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية" حينها "أكن كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين، لكن حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها، لأنها تتعلق بطرف ثاني أيضا، مضيفاً أن زوجته السابقة إنسانة محترمة جدا"..

بدورها أثنت الفنانة المصرية على طليقها في تصريحات محلية، مؤكدة أنه كان كريما جدا معها، يفاجئها ويغرقها دوما بالهدايا.

شائعات عودتهما

يذكر أن شائعات كثيرة كانت ترددت مؤخرا عن عودة صبري لطليقها، كان آخرها عندما حضر الثنائي حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر، إلا أن مصادر مقربة من الطرفين نفت الأمر، مؤكدة عدم وجود أي تواصل بينهما منذ الانفصال.

وكان أحمد وياسمين تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، فيما لم يسفر الزواج عن أبناء.