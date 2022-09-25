شاهد الصور الأولى لحفل زفافه.. وهكذا علق سعد لمجرد

بعد أن فجر في العاشر من سبتمبر الحالي مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً زواجه "الخاطف" من صديقته المقربة والقديمة غيثة العلاكي، عمد الفنان المغربي سعد لمجرد إلى التكتم عن كل ما أحيط بزفافه.

إلا أنه أقدم مساء أمس السبت على نشر الصور الأولى من عقد قرانه على حسابه الرسمي في إنستغرام، شاكراً العائلة والأحباب، وكل من هنأه دون استثناء.

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وكتب معلقاً:" "شكراً لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة. أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول".

مجموعة من الشروط

يذكر أن حفل الزفاف أقيم في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الفائت بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين، وفئة من المشاهير ووفق مجموعة من الشروط التي فرضها لمجرد ليتم الزفاف في سرية تامة.

ومن بين الشروط التي فرضها الفنان حينها منع تصوير الزفاف، وعدم توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعداً بأن يتم تسليم كل فرد نسخة من صور الحفل بعد أن يراجعها شخصياً.

يشار إلى أن غيثة العلاكي هي من أكثر الأصدقاء المقربين من لمجرد، حيث شوهدا مع بعض في مناسبات عديدة، وشاركا صورهما عبر وسائل التواصل. كما كانت من أكثر الداعمين والمساندين له في قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، خلال السنوات الماضية.