لأول مرة.. عادل إمام يخرج عن صمته بشأن شائعة إصابته بالزهايمر

حالة من القلق أصابت محبي الفنان المصري عادل إمام، بعد الأنباء التي طالت حالته الصحية في الأيام الماضية، وما تردد عن إصابته بمرض "الزهايمر" وبداية ظهور أعراض المرض عليه.

شائعات المرض والوفاة ليست بجديدة على عادل إمام، حيث يطالعها بين أسبوع وآخر، ويكتفي شقيقه المنتج عصام إمام بالخروج والرد عليها ونفيها.

مادة اعلانية

لكن الجديد هذه المرة، هو الحديث عن مرض عادل إمام على لسان إعلاميين مصريين، ذلك الأمر الذي سرب القلق إلى نفوس الجميع، في ظل الغياب الطويل لعادل إمام.

الزعيم قرر الرد بتصريحات مقتضبه، حيث نشر موقع "ET بالعربي"، تسجيل صوتي مدته ثوان معدودة نسبه إلى عادل إمام، الذي تحدث للرد بشكل قاطع على ما تم تداوله بشأنه.

كلمات عادل إمام في التسجيل الصوتي جاءت لطمأنة محبيه، حيث قال فيها "كويس.. الواحد بيقرا نعيه وهو كويس.. أرد على إيه.. أنا مبردش على الحاجات دي".

وبعدها أوضح أنه في حال جيدة، مشيرا إلى كونه يتواجد في العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده، كما أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره.

وفي نهاية حديثه تطرق إلى جديده في عالم السينما والدراما ولكنه اكتفى بترديد كلمات مقتضبة للغاية هي "بنحضر .. بنحضر إن شاء الله".

لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها عادل إمام عن صمته بعد الشائعة الأخيرة التي تناولته، وأقلقت كافة محبيه في الوطن العربي حول حالته الصحية.