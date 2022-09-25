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الفنان أحمد فهمي عن أزمته مع صانع محتوى: "مجرد هزار"

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أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي عن أزمته مع صانع محتوى: "مجرد هزار"

القاهرة- العربية.نت

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بعد تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل مع أزمتهما، أكد الفنان أحمد فهمي أنه لا يوجد أي أزمة بينه وبين صانع المحتوى محمد طاهر، وأنه أحد معجبيه.

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وقال فهمي في فيديو نشره طاهر على خاصية القصص المصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام إن الأخير كان محقاً في كلامه عن لون شعر فهمي، مضيفا أنه من أشد المعجبين بمحتوى محمد طاهر لأنه شخص مختلف ويقدم المحتوى بطريقة إبداعية، كما نفى فهمي اتفاقه معه على ذلك.

سخرية من لون شعره

وفي بداية الفيديو مازح محمد طاهر متابعيه وقال إن خلافا على مواقع التواصل الاجتماعي حدث بينه وبين أحمد فهمي بسبب سخريته من لون شعره، وأنه قرر أن يسأل الجمهور، ليظهر معه أحمد فهمي وهو يضحك ويؤكد أنه يتابع محمد طاهر وكل ما حدث بينهما مجرد مزاح، لكنهما لم يتفقا عليه.

وكان محمد طاهر قد نشر صورة تجمع بين الفنان أحمد فهمي، والفنان شيكو ينتقد فيه لون شعر فهمي، الذي ظهر به خلال حفل مهرجان الدراما، مساء الأربعاء الماضي.

مهرجان القاهرة للدراما

يذكر أن أحمد فهمي قدم جائزة "أفضل تتر" في حفل مهرجان القاهرة للدراما وفاز بها تتر مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان، ومازح الجمهور وقام بالعزف على الكمان موسيقى أشهر تترات المسلسلات المصرية ورد عليه النجوم بأسماء الأعمال.

ويقام مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

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