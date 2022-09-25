"لا تخليني أفقد أعصابي".. أصالة ترد على مزحة أحلام

بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن برنامج اكتشاف المواهب الجديد "سعودي آيدول"، بدأت المناوشات الكوميدية بين أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

حلّومه لاتخلّيني أفقد أعصابي وأنا عصبيّه مو منّ أوّلها ( وحطّيت لّك كلّ الشدّات لألفت نظرك ّ ّ ) بدنا نستمتع بصحبتنا الّلي رجعت من كمّ يوم وقلنا عقلنا وكبرنا ( شوي)👑👑👑 https://t.co/39TuDbBlPb — Assala (@AssalaOfficial) September 24, 2022

"مواهب سعودية مميزة"

البداية، حين كتب الفنان أصيل أبو بكر عبر حسابه بموقع "تويتر": "لي الشرف بمشاركتي مع إخوتي الفنانين الكبار في برنامج سعودي آيدول، لأول مرة يخص الفن السعودي لاكتشاف ما يحمله هذا الوطن من مواهب سعودية مميزة مع خالص الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ومجموعة mbc لاختياري لهذا البرنامج".

مادة اعلانية

وردت الفنانة أصالة نصري: "الشرف لنا يا ابن أستاذنا وغالينا ووالدنا الحبيب أبو بكر سالم، بالتوفيق لنا جميعا وإن شاء الله يثمر بأحلى وأجمل الموهوبين ويستمعوا أهلنا وأحببنا به ومعه سعوديتنا الغالية الحبيبة أم الأوطان ما بيطلع منها إلا الأحلى".

ليتدخل المستشار تركي آل الشيخ بالرد على تغريدة أصالة قائلا: "عليكي بأحلام وماجد بيكون معك تحت تأثير فائق، أحلام ضروري تظبط أصيل".

سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين #هيئة_الترفيه و مجموعة MBC لإطلاق برنامج #سعودي_أيدول 😍🇸🇦



مع الفنانين أصيل أبو بكر و أحلام و أصالة و ماجد المهندس في لجنة التحكيم ❤️🤩



🗓 يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022#saudi_idol pic.twitter.com/OayAVQ7aWD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 24, 2022

"بحطهم في عيوني"

لترد المطربة الإماراتية أحلام: "مساءك ورد يا بوناصر الغالي بالنسبة لي لا تخاف علي فأنا خريجة مدرسه آيدول وذا فويس فأهلا بضيوفي أصالة وماجد وأصيل وفي أرضي السعودية وياسلااااااام بحطهم في عيوني وخصوصاً أصاااااااالة بتكون في بؤبؤ العين وغلاوتك هههههه".

كما ردت أحلام على تغريدة أصالة: "هههههههههه من هاللحظة خرررررررربت ههههه أصالة استعدي للحرب العالمية الثالثة وأخيرا أتمنالك في السماء لقيتك في الأرض من زمان، أدعي ربي وجت الفرصة لين عندي، نحمد الله جات على ما تمنى".

"لا تخليني أفقد أعصابي"

لترد أصالة: "حلومة لا تخليني أفقد أعصابي وأنا عصبية مومن أولها.. وحطيت لك كل الشدات لألفت نظرك، بدنا نستمتع بصحبتنا اللي رجعت من كم يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي".

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية كان قد أطلق البرنامج السعودي الأول من نوعه "سعودي آيدول"، والذي سيضم في لجنة التحكيم كلا من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.

وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.